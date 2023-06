"Nago. Głośno. Dumnie" to serial dokumentalny o grupie polskich drag queens i performerek burleski. Kim Lee, Betty Q, Twoja Stara, Pin Up Candy, Red Juliette, Kali Katharsis, Gąsiu, Bunny de Lish i Hieemeras to wielcy indywidualiści. To co ich łączy to miłość do sceny i potrzeba opowiadania swojej historii ciałem. Postaci, które kreują są owocem długich poszukiwań siebie oraz dowodem na to, że nawet swój największy kompleks można przekuć w największy walor. Społeczność, którą tworzą pozwala im być tym kim chcą.

- Pomysł przyszedł do nas jako propozycja. Pojawiło się zapytanie, czy mamy ochotę zrobić serial o burlesce i odpowiedziałyśmy, że oczywiście tak. Jeszcze go rozbudowałyśmy, co spotkało się z dobrym przyjęciem, że możemy zrobić serial nie tylko o burlesce, ale też o dragu i o tym, w jaki sposób różne osoby wychodzą na scenę. Powiedziałyśmy sobie, że najważniejszą kategorią jaką przyjmujemy w tym serialu jest kategoria wolności, poczucie wolności, umiejętność jej eksponowania w bardzo indywidualnym, ale też symbolicznym sensie – mówi Agnieszka Mazanek.

To ona wraz z Delfiną Dellert, która polską scenę burleski i drag queen zna i obserwuje już od lat 90., stworzyła ten projekt.

- To serial o różnych kobiecościach i męskościach i różnych rolach w tym społeczeństwie. Nie tylko pod kątem tożsamości ujęte, ale też odwagi bycia sobą w tym kontekście. Nie poddawania się różnym kanonom obowiązującym – wyjaśnia Dellert.

– Same zdjęcia trwały pół roku, potem to się rozbudowało, więc można powiedzieć, że trwały rok. Wszystko się działo w pandemii, więc miałyśmy nieustanne atrakcje, wyzwania. Co był pomysł, to musiałyśmy z niego rezygnować – mówi Mazanek.

