Śpiewak operowy, zapalony tancerz breakdance i model, którego wizerunek mogliśmy zobaczyć w reklamach firmy odzieżowej CROPP i w kampaniach Levi’s, Nike, Samsung czy BMW oraz na okładkach "Elle" i "Vogue". Jakub Józef Orliński, wielkie odkrycie sceny operowej, wzbudza zainteresowanie i magnetyzuje swoim talentem audiofilów na całym świecie. Jeden z najbardziej niekonwencjonalnych współczesnych artystów muzyki klasycznej od kilku lat zdobywa uznanie na arenie międzynarodowej. Polak wyrasta na ikonę młodego pokolenia muzyków, którzy pragną wyzwalać muzykę klasyczną ze sztywnych ram i zarażać nią młode pokolenia.

Vivaldi w krótkich spodenkach

Jakub Józef Orliński studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie rozwijał swoją artystyczną wrażliwość w klasie śpiewu dr hab. Anny Radziejewskiej. Już wtedy wyróżniał się niezwykłą techniką wokalną oraz umiejętnością oryginalnej interpretacji muzyki barokowej, której stał się prawdziwym mistrzem. Jednak początki nie były łatwe. Reszta studiowała za darmo, ale ja musiałem płacić. A to dlatego, że nie byłem wystarczająco dobry. (…) Dostałem się dopiero po trzech latach. To nie było łatwe, wiele razy chciałem się poddać – wspomina w filmie artysta. Jego talent artystyczny, zamiłowanie do wolności, improwizacji i eksploracji nowych ścieżek muzycznych sprawiły, że przekracza granice gatunków, doskonale się przy tym bawiąc. Jako nastolatek jeździł na rolkach, deskorolce, snowboardzie, uprawiał akrobatykę i breakdance, więc od młodzieńczych lat kochał freestyle. Uważa, że muzyka wyzwala, a kompozytorzy barokowi zostawili bardzo dużo przestrzeni na interpretacje, za co szczególnie kocha ten gatunek muzyczny. Jeden z najsłynniejszych występów Orlińskiego miał miejsce na festiwalu w Aix-en-Provence w 2017 roku – zaśpiewał wtedy utwór "Vedrò con mio diletto" Vivaldiego ubrany w krótkie spodenki, luźną kraciastą koszulę i Adidasy. Nagranie szybko stało się wiralem i osiągnęło ponad 10 milionów wyświetleń.

Trzy oblicza muzycznego życia

Film "Jakub Józef Orliński. Music for a While" odsłania trzy oblicza muzycznego życia artysty – jego świat jest zawieszony pomiędzy Nowym Jorkiem, Warszawą, a Barceloną. W Nowym Jorku 32-letni polski kontratenor studiował w słynnej Julliard School i tam rozpoczęła się jego kariera w Metropolitan Opera, gdzie zadebiutował rolą w "Eurydyce" skomponowanej przez Matthew Aucoina. Warszawa to jego rodzinne miasto, które ukonstytuowało go we wczesnych latach twórczości. W Barcelonie zaś współpracuje z zespołem Il Pomo d'oro, z którym dzieli swoją miłość do włoskiej muzyki barokowej. Inspirująca podróż po najważniejszych dla artysty miejscach przeplatana jest fragmentami filmów pochodzącymi z jego mediów społecznościowych, co nadaje intymny i autentyczny charakter tej produkcji.

Wszechstronne zainteresowania

Jakub Józef Orliński to nie tylko wybitny talent muzyczny, ale również artysta o wszechstronnych zainteresowaniach. Dzięki pełnym pasji i ekspresji interpretacjom utworów, wyjątkowemu głosowi, emocjonalności oraz scenicznej charyzmie nie tylko podbija serca słuchaczy, ale także zdobywa uznanie krytyków na całym świecie. Jak podkreśla sam artysta w reportażu ARTE.tv: W tej pracy uwielbiam to, że mogę się nią dzielić. (...) Nie występuję w różnych miejscach, żeby zdobyć większą sławę. Występuję, bo mam potrzebę dzielenia się. Chcę się dzielić swoją wizją artystyczną, swoim przekazem, tym, co czuję, wywoływać w ludziach emocje i sprawiać, żeby cieszyli się chwilą. (...) Nie bardzo interesują mnie liczby, robię swoje. Szczerze mówiąc, najważniejszy dla mnie jest poziom sztuki, którą tworzę dla publiczności.

Za swoje pierwsze solowe nagranie wokalne "Anima Sacra" Orliński otrzymał prestiżową nagrodę Opus Klassik, a w 2020 roku został uhonorowany Paszportem "Polityki" w kategorii muzyka poważna. Co stoi za jego fenomenem? Artysta w dokumencie ARTE.tv zauważa: Mówią, że trzeba zapracować na szczęście, a ja chyba zapracowałem.

Film "Jakub Józef Orliński Music for a While" można zobaczyć bezpłatnie pod tym linkiem do 17 lipca 2023 roku.