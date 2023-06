Reklama

Programy i seriale

Oskarżeni (Accused) - Oparty na nagrodzonej BAFTA antologii kryminalnej BBC, w której każdy odcinek rozpoczyna się na sali sądowej. Historia jest opowiedziana z punktu widzenia oskarżonego, a widzowie odkrywają powoli, jak zwykły człowiek znalazł się w niezwykłej sytuacji.

John Early: Jeszcze bardziej (John Early: Now More Than Ever) - W swoim pierwszym programie komediowym dla HBO John Early prezentuje na Brooklynie mieszankę swoich ciętych komentarzy, zadziorności i pogody ducha.

Prawi Gemstonowie III (Righteous Gemstones) - Znany kaznodzieja telewizyjny Jesse Gemstone i jego rodzeństwo nie cofną się przed niczym, by utrzymać luktarywny, rodzinny kościół.

I tak po prostu...II (And Just Like That...II) - Nowy rozdział w życiu bohaterek serialu Seks w wielkim mieście, które są teraz dwie dekady starsze, ale ciągle borykają się z tymi samymi problemami.

Wymarzone samochody Roberta Downeya Juniora (Downey's Dream Cars) - Robert Downey Jr. odnawia swoje klasyczne samochody, aby mogły odnaleźć się w przyszłości.

Dziesięcioletni Tom II (Ten Year Old Tom) - Czy w dzisiejszych czasach dziecko może dorastać w bezpiecznych warunkach, nie będąc narażone na zepsucie przez otaczający je świat?

Wojownik III (Warrior) - Trzeci sezon serialu pokazującego historię adepta sztuk walki, który po przybyciu z Chin do San Francisco zostaje uwikłany w krwawe wojny w Chinatown.

Ugly (Vgly) - Vgly i jego zespół chcą być rozpoznawalni, ale będąc na dole drabiny społecznej, bez kontaktów, pieniędzy i jakichkolwiek przywilejów nie jest to łatwe. Muszą stawić czoła swojemu pochodzeniu, aby odnieść sukces w biznesie muzycznym.

Wybrane filmy

21 Jump Street - Dwóch gliniarzy dołącza do tajnego oddziału Jump Street i niespodziewanie dla siebie samych wraca do liceum, aby rozpracować sprawę dealerów narkotyków.

22 Jump Street - Opowieść o dwóch policjantach, którzy pod przykrywką prowadzą dochodzenie w amerykańskim college’u.

Gorące letnie noce (Hot Summer Nights) - Pewien nastolatek osiąga pełnoletność w Cape Cod latem 1991 roku. Chłopak bogaci się na sprzedaży marihuany gangsterom, zakochuje się po raz pierwszy i imprezuje do upadłego. Wszystko jednak do czasu, kiedy uświadamia sobie, że przesadził.

Buldog (Bulldog) - 21-letni Bruno mieszka w Hiszpanii ze swoją matką Toni, która jest tylko o 15 lat od niego starsza. Irracjonalny, symbiotyczny związek Bruno z matką wywraca się do góry nogami, gdy jej nowa dziewczyna, Hannah, postanawia wprowadzić się do ich bungalowu.

Sumienie Josepha Chambersa (Integrity of Joseph Chambers) - Agent ubezpieczeniowy i ojciec rodziny chce udowodnić, że posiada umiejętności, które pozwolą mu zaopiekować się rodziną w razie apokalipsy. Mężczyzna postanawia nieodpowiedzialnie wyruszyć do lasu i wziąć udział w eksperymencie łowieckim.

Zaginiony król (The Lost King) - Historia kobiety, która zmierzyła się z najwybitniejszymi historykami w kraju, zmuszając ich do ponownego przemyślenia losów Ryszarda III.

Witamy na Hawajach (Aloha) - Znany kontraktor wojskowy wraca do miejsca swoich największych triumfów w karierze i ponownie łączy siły z dawną miłością. Mężczyzna nieoczekiwanie zakochuje się w przydzielonej do opieki nad nim oficerce Sił Powietrznych.

Przechadzka (Stroll) - Dokument HBO opowiada historię Meatpacking District w Nowym Jorku głosami czarnoskórych i transpłciowych osób, które pracują w przemyśle seksualnym.

Authentik (Supremes) - Film biograficzny o kultowym francuskim duecie hip-hopowym Supreme NTM. Opowieść o paryskich przedmieściach, protestach, brutalności policji, która ukształtowała muzykę JoeyStarra i Kool Shena.

Korek (Suro) - Helena i Ivan postanawiają rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu i przeprowadzić się z Barcelony na katalońską prowincję, aby przejąć plantację dębu korkowego. Szybko jednak ich nowa codzienność wystawia ich związek na próbę.

Ostatni promień słońca (Ultimate Chance) - Éric jest drobnym dilerem, który mieszka w swoim samochodzie. Mężczyzna odmawia przyjęcia opieki nad swoim 10-letnim, autystycznym synem Estebanem, który mieszka z wujem. Pewnego dnia chłopiec zostaje porwany przez dwóch zbirów.

Żona deszczu (Rain Bride) - Młoda kobieta musi pożegnać się z mężem, który postanawia przyłączyć się do walki z ISIS. Gdy z frontu nadchodzą niejasne wieści, wolna i niezależna bohaterka musi stawić czoła żądaniom członków swojej społeczności.

Martwe zło: Przebudzenie (Evil Dead Rise) - Pokręcona opowieść o dwóch skłóconych siostrach, których spotkanie zostaje przerwane przez mroczne demony.

Pola magnetyczne (Magnetic Fields) - Podróżniczka Elena trafia na prom na wyspę. Tam spotyka Antonisa, który zmierza na cmentarz, aby zakopać ossuarium. Ciesząc się swoim towarzystwem, postanawiają wspólnie przemierzyć wyspę w poszukiwaniu dobrego miejsca na zakopanie skrzyni.

Spirala kłamstw (Spiral) - Pewnej nocy Alexandre odkrywa, że żona go zdradza i przypadkowo ją zabija. W obawie, że policja nie uwierzy w wypadek, postanawia ukryć prawdę. Swoją straszliwą tajemnicą dzieli się jedynie z córką z poprzedniego małżeństwa.

Zaproszenie (The Invitation) - Po wykonaniu testu DNA Evie zostaje zaproszona przez dalekiego krewnego na wystawne wesele. Szybko jednak przyjęcie zamienia się w koszmar, gdy młoda kobieta odkrywa pokręcone sekrety, które skrywa jej nowa „rodzina”.

Dokument

Hillsong: Mroczna strona australijskiego kościoła (Hillsong: A Megachurch Exposed) - Historia rzekomego wyzysku, nadużyć i tuszowania skandalów w pełnym gwiazd kościele Hillsong, opowiedziana przez wtajemniczonych, ekspertów i kobietę, której romans z pastorem Carlem Lentzem doprowadził do jego upadku.

Nowości dzień po dniu (16-30 czerwca)

16 czerwca

Na planie XX, odc. 24

Stamtąd II, odc. 8

Wojownicy Jednorożca, odc. 8

Spy/Master, odc. 6

21 Jump Street

22 Jump Street

Gorące letnie noce

Buldog

Sumienie Josepha Chambersa

Venom

Zaginiony król

17 czerwca

Bugs Bunny Builders, odc. 1-18

Bugs Bunny Builders: Hard Hat Time odc. 1-10, 14

Malowanie z Johnem III, odc. 3

18 czerwca

Oskarżeni, odc. 1-15

John Early: Jeszcze bardziej

19 czerwca

Idol, odc. 3

Prawi Gemstonowie III, odc. 1-2

21 czerwca

Dave III, odc. 10

Eric Andre Show VI, odc. 5-6

22 czerwca

I tak po prostu...II, odc. 1-2

Mayans M.C. V, odc. 5

Wymarzone samochody Roberta Downeya Juniora, odc. 1-2

Aloha

Przechadzka

23 czerwca

Na planie XX, odc. 25

Stamtąd II, odc. 9

Wojownicy Jednorożca, odc. 9

Authentik

Korek

Ostatni promień słońca

Żona deszczu

Martwe zło: Przebudzenie

24 czerwca

Craig of the Creek IV, odc. 21-30

Malowanie z Johnem III, odc. 4

26 czerwca

Idol, odc. 4

Prawi Gemstonowie III, odc. 3

Pola magnetyczne

28 czerwca

Eric Andre Show VI, odc. 7-8

Taylo Mac: 24 dekady muzyki popularnej

29 czerwca

I tak po prostu...II, odc. 3

Rycerze Gotham, odc. 12

Mayans M.C. V, odc. 6

Hillsong: mroczna strona australijskiego kościoła, odc. 1-4

Dziesięcioletni Tom II, odc. 1-10

Wojownik III, odc. 1-3

Wymarzone samochody Roberta Downeya Juniora, odc. 3-4

Spirala kłamstw

30 czerwca

Na planie XX, odc. 26

Stamtąd II, odc. 10

Ugly, odc. 1-13

Wojownicy Jednorożca, odc. 10

Zaproszenie

Jane