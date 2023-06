Dziś w serwisie SkyShowtime zadebiutował długo oczekiwany serial "Warszawianka" z Borysem Szycem w roli głównej. To pierwszy polski serial SkyShowtime Original. Serial liczy jedenaście 40-minutowych odcinków, które będą dodawane do serwisu co poniedziałek. Serial debiutuje na wszystkich 22 rynkach, na których dostępny jest serwis SkyShowtime.

"Warszawianka" opowiada o tragikomicznych losach czterdziestoletniego playboya, miejskiej legendy, która nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie. Franek Czułkowski aka Czuły (w tej roli Borys Szyc) to postać głęboko złożona - nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich. Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim Czuły skradł serca pokolenia X, ale nie dojrzał. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta. Obsada i twórcy Serial SkyShowtime Original "Warszawianka" wyreżyserowany został przez Jacka Borcucha na podstawie scenariusza Jakuba Żulczyka. Autorem zdjęć jest Piotr Uznański. W rolę głównego bohatera serialu wcielił się Borys Szyc. W pozostałych rolach wystąpili: Krystyna Janda, Jerzy Skolimowski, Ilona Ostrowska, Piotr Polak, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Zofia Wichłacz, Paulina Gałązka, Jan Peszek, Maja Pankiewicz, Marianna Zydek, Jakub Wieczorek, Marta Ścisłowicz, Tomasz Włosok, Marcin Januszkiewicz i Milena Goździela.