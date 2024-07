Dostęp do SharePlay w Max można uzyskać za pomocą przycisku "udostępnij" na stronie szczegółów każdego tytułu oraz w aplikacji FaceTime.

Nawet 32 osoby naraz

Do sesji oglądania mogą dołączyć jednocześnie maksymalnie 32 osoby; wszyscy uczestnicy muszą mieć na swoim urządzeniu pobraną aplikację serwisu Max. Odtwarzanie jest synchronizowane ze wszystkimi osobami zaproszonymi do sesji SharePlay – każdy może nacisnąć przycisk odtwarzania, pauzy, przewijania do tyłu i do przodu. Minimalne wymagane wersje systemów operacyjnych to: tvOS 15.1, iOS 15.1, iPadOS 15.1 i visionOS 1.0.

SharePlay z okazji Igrzysk

SharePlay uruchomiono wraz z nadejściem Igrzysk Olimpijskich Paris 2024, aby umożliwić użytkownikom wspólne kibicowanie oraz wraz z udostępnieniem letniej oferty programowej, idealnej do wspólnego oglądania z przyjaciółmi. Oprócz bardzo oczekiwanych finałowych odcinków drugiego sezonu serialu HBO Original "Ród Smoka", abonenci mogą cieszyć się premierą trzeciego sezonu HBO Original "Branża" od 12 sierpnia, a także premierami seriali HBO Original "Pingwin" i "Diuna: Proroctwo" tej jesieni.

Jak uzyskać dostęp?

Poniżej znajdują się pełne instrukcje, jak uzyskać dostęp do SharePlay w Max na każdym urządzeniu Apple.

Aby uruchomić SharePlay bezpośrednio z aplikacji Max na iPhonie i iPadzie:

Otwórz aplikację Max na swoim urządzeniu i wybierz tytuł, który chcesz obejrzeć.

Na stronie szczegółów danego tytułu wybierz ikonę udostępniania, a następnie SharePlay.

Wprowadź kontakty, którym chcesz udostępnić tytuł, a następnie wybierz opcję Wiadomości lub FaceTime.

Jeśli wybierzesz Wiadomości, kontakty otrzymają wiadomość z prośbą o dołączenie do SharePlay. Jeśli wybierzesz FaceTime, kontakty otrzymają połączenie FaceTime.

Wybierz opcję „Oglądaj teraz”, aby rozpocząć sesję SharePlay.

Odtwarzanie rozpocznie się i zostanie zsynchronizowane dla wszystkich uczestników.

Aby rozpocząć SharePlay z FaceTime na Apple TV:

Otwórz FaceTime i zadzwoń do osób, z którymi chcesz streamować Max.

Kliknij przycisk SharePlay w FaceTime i wybierz Max z listy dostępnych aplikacji.

Znajdź tytuł, który chcesz obejrzeć na Max i kliknij „Oglądaj teraz”.

Odtwarzanie rozpocznie się i zostanie zsynchronizowane dla wszystkich uczestników rozmowy.

Aby uruchomić SharePlay na Max na Apple Vision Pro: