W Disney+ pojawił się cały ośmioodcinkowy sezon nowego serialu kryminalnego "Most zbrodni". Produkcja oparta jest na książce uznanej autorki Rebekki Godfrey i opowiada prawdziwą historię 14-letniej Reeny Virk (Vritika Gupta), która w 1997 roku wyszła z domu, by dołączyć do przyjaciół na imprezie, ale nigdy nie wróciła.