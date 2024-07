"Heaven in Hell" pojawiło się w kinach na walentynki i przyciągnęło przed ekrany setki tysięcy widzów. W maju film trafił na Amazon Prime Video i błyskawicznie wskoczył na 1. miejsce najchętniej oglądanych produkcji.

O czym jest "Heaven in Hell"?

"Heaven in Hell" w reżyserii Tomasza Mandesa opowiada historię namiętnego uczucia, które połączyło Olgę (MagdalenaBoczarska) i Maksa (Simone Susinna), mimo iż dzieli ich 15 lat różnicy. Ona - kobieta sukcesu o ugruntowanej pozycji, matka dorosłej córki, on - przystojny, młody mężczyzna czerpiący z życia garściami i żyjący wyłącznie chwilą. Zdawać by się mogło, że te dwa odmienne światy nigdy się nie spotkają, a jednak los postawił ich sobie na drodze…

Gdzie oglądać "Heaven in Hell"?

"Heaven in Hell" można wciąż oglądać na Amazon Prime Video, ale również na platformie Netflix.