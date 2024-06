1 lipca serwis ruszy w Hiszpanii, a data rozpoczęcia partnerstwa na pozostałych trzech rynkach - w Polsce, Holandii i Szwecji - zostanie ogłoszona w późniejszym czasie.

Dostęp do największych hitów

SkyShowtime, dostępne za pośrednictwem Prime Video, zapewni widzom dostęp do największych filmowych hitów, a także nowych seriali na wyłączność i produkcji lokalnych.

Reklama

Platforma ma w ofercie m.in. 5 sezonów serialu "Yellowstone" wraz ze spin-offami "1883" oraz "1923", a także takie produkcje, jak "Dżentelmen w Moskwie", "Niedaleko pada jabłko, "Aukcja", dwa sezony "HALO", "Kos", trzy sezony "Burmistrza Kingstown", "Mission: Impossible - Dead Reckoning", "Oppenheimer", "Psi Patrol: Wielki film", 5 sezonów "Star Trek: Discovery", dwa sezony "The Family Stallone", "Trolle 3", "The Curse" czy "Warszawianka".

Pierwsze źródło rozrywki

Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą ofertę dla klientów poprzez udostępnienie SkyShowtime na Prime Video w Hiszpanii, Holandii, Polsce i Szwecji. Zróżnicowane portfolio SkyShowtime będzie fantastycznym uzupełnieniem do naszej usługi, zapewniając jeszcze większy wybór użytkownikom Amazon Prime w tych krajach. To wspiera naszą ambicję, by stać się pierwszym źródłem rozrywki dla naszych klientów- mówi Julian Monaghan, Director of Channels, Prime Video na Europę.

Jest nam miło ogłosić współpracę z Amazon i udostępnienie oferty SkyShowtime na Prime Video. To partnerstwo pozwala nam rozszerzyć zasięg na niektórych z naszych kluczowych rynków, dając klientom Amazona możliwość obejrzenia naszych seriali na wyłączność, a także zobaczenia hitów filmowych oraz naszych lokalnych produkcji oryginalnych - komentuje z kolei Monty Sarhan, SkyShowtime CEO.

Reklama

Hristina Georgieva, SkyShowtime Chief Business Officer oznajmiła natomiast: Jesteśmy podekscytowani dodaniem Prime Video jako nowego kanału dystrybucji SkyShowtime, dzięki czemu nasz serwis będzie jeszcze bardziej dostępny dla klientów w Polsce, Hiszpanii, Holandii i Szwecji.

Amazon Prime Video w Polsce

Prime Video to platforma rozrywkowa oferująca klientom szeroką kolekcję filmów i seriali premium w jednej aplikacji, dostępnej na tysiącach urządzeń. Na Prime Video klienci mogą znaleźć swoje ulubione filmy, seriale, filmy dokumentalne - w tym programy wyprodukowane przez Amazon MGM Studios, takie jak "Road House", "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", "Fallout", "Reacher", "The Boys" i "Na samą myśl o Tobie", a także ulubione polskie produkcje własne, jak "LOL: Kto się śmieje ostatni", "Lewandowski - Nieznany", "Kuba", "Cały ten seks" czy "Nieobliczalna".

Wszyscy klienci sklepu Amazon.pl, niezależnie od tego, czy korzystają z subskrypcji Prime, mogą wypożyczać lub kupować tytuły - w tym hity kinowe takie jak "Diuna: Część 2", "Oppenheimer", "Kung Fu Panda 4" czy "Godzilla i Kong: Nowe Imperium" - za pośrednictwem sklepu Prime Video Store. Klienci mogą również zajrzeć za kulisy swoich ulubionych filmów i seriali dzięki ekskluzywnemu dostępowi do usługi X-Ray.

SkyShowtime w Polsce

SkyShowtime to kolejny wielki europejski serwis streamingowy. SkyShowtime, wspólne przedsięwzięcie Comcast i Paramount Global, łączy w jednym miejscu to, co najlepsze w hollywoodzkiej i lokalnej rozrywce.

Filmy i seriale z kultowych studiów, w tym Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock oraz produkcje SkyShowtime Original – SkyShowtime oferuje dostęp do najwyższej jakości rozrywki.

Serwis SkyShowtime wystartował w 2023 roku i poza Polską jest dostępny na rynkach Albanii, Andorze, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Kosowie, Macedonii Północnej, Niderlandach, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji oraz na Węgrzech.

Serwis jest dostępny za pośrednictwem wybranych dostawców telewizyjnych na wybranych rynkach, a także na urządzeniach z systemem Apple iOS, tvOS, Android, Android TV, Google Chromecast, LG TV, Samsung Smart TV oraz na stronie internetowej.