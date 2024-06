Co się wydarzy w 2. odcinku finałowego sezonu "Skazanej"?

Alicja prosi Kraszeckiego o pomoc. Chce, by ten wydobył informacje od Doroty Wójcik. Jeśli ktoś wie, gdzie szukać pieniędzy, to właśnie ona.

Krystian, zaniepokojony zniknięciem Pati, zgłasza sprawę komisarzowi Piotrowskiemu. Mario obiecuje pomóc.

Reklama

Tymczasem Penis zezwala Kosie na widywanie się z ich synkiem poza murami więzienia. Sielankę zakłóca Richter, który chce, by Kosa znowu pracowała dla niego.

Alicja zaczyna tracić panowanie nad sobą. Gdy dochodzi do groźnego incydentu na więziennej stołówce, Alicja zostaje przeniesiona na oddział psychiatryczny. Tam spotyka Dorotę…

Co wydarzy się w finałowym sezonie "Skazanej"?

Trwa śledztwo w sprawie Hepnera. Prokurator Sobecki i komisarz "Mario" Piotrowski są początkowo bezradni. Solidarność Pati i Kosy z Alicją uniemożliwia skazanie winnej. Śledczy postanawiają zmienić taktykę i przenoszą dziewczyny z aresztu śledczego z powrotem do jednej celi w Zabrzu.

Zamknięta na więziennym oddziale psychiatrycznym Dorota Wójcik kontaktuje się z Kraszeckim. Chce, by napisał jej biografię, przy okazji wspomina Alicję. Do Maria zgłasza się Wiki. Zdecydowała się zeznawać. Mario dowiaduje się, że Pati wróciła za kraty niesłusznie. Postanawia to wykorzystać, żeby doprowadzić do skazania Alicji.

Reklama

Kto występuje w finałowym sezonie "Skazanej"?

Obok Agaty Kuleszy w obsadzie finałowej serii znaleźli się Aleksandra Adamska (Patrycja Cichy "Pati"); Marta Malikowska (Agata Strzelecka "Kosa"), Gabriela Muskała (Dorota Wójcik), Leszek Lichota (Michał Kraszecki), Tomasz Schuchardt (Bartłomiej Dworak "Penis"), Marta Ścisłowicz (Basia Dworak), Kinga Jasik (Wiktoria Panek "Wiki"), Jacek Beler (Mariusz Piotrowski "Mario"), Joanna Gonschorek (Swieta Palamarczuk), Konrad Eleryk (Krystian), Artur Paczesny (Doktor Obara), Dawid Zawadzki (Smentoch), Juliusz Chrząstowski (Richter), Martyna Byczkowska (Hanna Mazur), Hanna Klepacka (Krystyna Nowak "Campina"), Monika Dawidziuk ("Amfisa"), Monika Obara (Strażniczka Ziętarek), Marta Stalmierska ("Shiba"), Karolina Micuła ("Krzywa"), Irena Melcer (Mariolka), Angelika Cegielska (Mirka) i Hanna Chojnacka-Gościniak (Anna Wiśniewska).

Projekt rozwijany był przez Zespół Produkcji Fabularnej. Główną scenarzystką jest Karolina Szymczyk-Majchrzak, z którą współpracują Ewa Popiołek i Hanna Węsierska. Za reżyserię odpowiada Bartosz Konopka, za zdjęcia Mikołaj ŁebkowskiPSC, a za casting Viola Borcuch. Scenografią zajmuje się Marcelina Początek-Kunikowska i Maciej Fajst, kostiumami Katarzyna Baran, a charakteryzacją Jolanta Madejska-Witek. Za montaż odpowiedzialni są Andrzej Kowalski PSM i Andrzej Dąbrowski PSM. Kierownikiem produkcji jest Przemysław Malec, a producentem Tomasz Blachnicki.