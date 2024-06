Utwór poprowadzi fiński dyrygent Mikko Franck, wystąpi sopranistka Anna Prohaska wraz z Orkiestrą Filharmoniczną Francuskiego Radia.

Rufus Wainwright dla ofiar pandemii COVID-19

Rufus Wainwright, amerykański piosenkarz, dla którego nie istnieją rzeczy niemożliwe, skomponował "Dream Requiem" ku pamięci ofiar pandemii COVID-19. Jego utwór to połączenie dwóch muzycznych i twórczych pomysłów, które rozwinęły się i zaistniały razem przez dwa dramatyczne doświadczenia, które miały miejsce w 2020 roku - pandemię i pożary Kalifornii.

Napisanie Requiem w czasie pandemii COVID wydawało mu się zarówno bardzo ambitnym, jak i niezwykle trafnym pomysłem. Jak sam mówi: Requiem dla ludzi, których straciliśmy w tym kryzysie, dla przeszłości, od której jesteśmy odcięci i dla przyszłości, z którą nie wiemy jeszcze, jak się połączyć, Requiem dla kontaktów międzyludzkich, solidarności i ludzkiego głosu, z których wszystkie stały się niebezpieczne i zaraźliwe podczas pandemii. Zastanawiając się nad niedawnym wzrostem liczby klęsk żywiołowych, Rufus Wainwright połączył łaciński tekst mszy Requiem z apokaliptycznym wierszem Byrona "The Darkness", napisanym po erupcji wulkanu Tambora w 1815 roku, która spowodowała coś, co nazwano "rokiem bez lata". To właśnie ten wiersz, w czasie premiery "Dream Requiem", ma wyrecytować Meryl Streep.

Rufus Wainwright o współpracy z Meryl Streep

Podobnie jak reszta świata, podziwiam Meryl Streep, odkąd zobaczyłem jej pierwszy film. Miałem przyjemność znać ją osobiście przez wiele lat i oprócz tego, że jest najbardziej niesamowitą aktorką, jest także jedną z najbardziej hojnych istot ludzkich, jakie znam. Jej udział w światowej premierze "Dream Requiem" to zaszczyt przekraczający wszystko, na co mogłem mieć nadzieję. Dziękuję Meryl za zaufanie i oddanie tej pracy swojego niezrównanego głosu, serca i ducha – mówi wzruszony Rufus Wainwright, komentując współpracę z aktorką.

Gdzie i kiedy oglądać na żywo "Dream Requiem"?

Światowa premiera wydarzenia odbędzie się w piątek 14 czerwca o godz. 20:00 w Auditorium de Radio France. Transmisję z wydarzenia będzie można zobaczyć bezpłatnie na platformie ARTE.tv pod linkiem "DREAM REQUIEM" RUFUSA WAINWRIGHTA Z UDZIAŁEM MERYL STREEP | ARTE po polsku. Utwór będzie dostępny w sekcji ARTE Concert.