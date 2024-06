Internet śmieje się z opisu widniejącego w dniu startu platformy Max przy serialu "Skazana".

Reklama

Opis serialu "Skazana" upstrzony błędami

Skorygowany już opis serialu "Skazana" brzmiał: "Sędzina Alicja niesłusznie unie uona za morderstwo, owijtowi comu się, zemsty, zemsty na te, hej wrobili".

"Ale fajnie, Max ma napisy po góralsku", "Tak to jest, gdy AI robi ci opisy…", "To góralszczyzna czy sztuczna inteligencja?" - komentują rozbawieni internauci.

"Skazana" w Max. Kiedy premiera?

"Skazana" to pierwsza polska oryginalna premiera, jaka trafiła do serwisu.

Pierwszy odcinek finałowej serii serialu "Skazana" zadebiutował w serwisie Max we wtorek 11 czerwca. Drugi będzie można obejrzeć już w piątek 14 czerwca, trzeci – 21 czerwca, a czwarty – 28 czerwca.

Na platformie dostępne są również wszystkie poprzednie sezony produkcji.

Co wydarzy się w finałowym sezonie?

Trwa śledztwo w sprawie Hepnera. Prokurator Sobecki i komisarz "Mario" Piotrowski są początkowo bezradni. Solidarność Pati i Kosy z Alicją uniemożliwia skazanie winnej. Śledczy postanawiają zmienić taktykę i przenoszą dziewczyny z aresztu śledczego z powrotem do jednej celi w Zabrzu.

Zamknięta na więziennym oddziale psychiatrycznym Dorota Wójcik kontaktuje się z Kraszeckim. Chce, by napisał jej biografię, przy okazji wspomina Alicję. Do Maria zgłasza się Wiki. Zdecydowała się zeznawać. Mario dowiaduje się, że Pati wróciła za kraty niesłusznie. Postanawia to wykorzystać, żeby doprowadzić do skazania Alicji.

Obok Agaty Kuleszy w obsadzie finałowej serii znaleźli się Aleksandra Adamska (Patrycja Cichy "Pati"); Marta Malikowska (Agata Strzelecka "Kosa"), Gabriela Muskała (Dorota Wójcik), Leszek Lichota (Michał Kraszecki), Tomasz Schuchardt (Bartłomiej Dworak "Penis"), Marta Ścisłowicz (Basia Dworak), Kinga Jasik (Wiktoria Panek "Wiki"), Jacek Beler (Mariusz Piotrowski "Mario"), Joanna Gonschorek (Swieta Palamarczuk), Konrad Eleryk (Krystian), Artur Paczesny (Doktor Obara), Dawid Zawadzki (Smentoch), Juliusz Chrząstowski (Richter), Martyna Byczkowska (Hanna Mazur), Hanna Klepacka (Krystyna Nowak "Campina"), Monika Dawidziuk ("Amfisa"), Monika Obara (Strażniczka Ziętarek), Marta Stalmierska ("Shiba"), Karolina Micuła ("Krzywa"), Irena Melcer (Mariolka), Angelika Cegielska (Mirka) i Hanna Chojnacka-Gościniak (Anna Wiśniewska).

Projekt rozwijany był przez Zespół Produkcji Fabularnej. Główną scenarzystką jest Karolina Szymczyk-Majchrzak, z którą współpracują Ewa Popiołek i Hanna Węsierska. Za reżyserię odpowiada Bartosz Konopka, za zdjęcia Mikołaj ŁebkowskiPSC, a za casting Viola Borcuch. Scenografią zajmuje się Marcelina Początek-Kunikowska i Maciej Fajst, kostiumami Katarzyna Baran, a charakteryzacją Jolanta Madejska-Witek. Za montaż odpowiedzialni są Andrzej Kowalski PSM i Andrzej Dąbrowski PSM. Kierownikiem produkcji jest Przemysław Malec, a producentem Tomasz Blachnicki.

Nagrody dla "Skazanej"

Serial "Skazana" został w 2022 roku uhonorowany nagrodą "Tytanowego Oka" w kategorii polska produkcja telewizyjna podczas gali PIKE. W 2023 roku dzięki głosom widzów produkcja otrzymała Telekamerę w kategorii "Serial", zaś w tym roku "Skazana" została wybrana "Najlepszym serialem Playera" w plebiscycie Top Seriale.