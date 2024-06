Nowa platforma streamingowa Max wystartowała Polsce 11 czerwca. Z tej okazji Katarzyna Nosowska napisała i zaśpiewała utwór "Tylko to co chcę", który jest już dostępny wraz z teledyskiem.

Max to serwis streamingowy, w którym od 11 czerwca będzie można znaleźć, jak obiecuje Warner Bros. Discovery, "najlepsze seriale, hity filmowe prosto z kina, kultowe programy rozrywkowe, poruszające dokumenty, emocjonujące wydarzenia sportowe i ofertę dla najmłodszych użytkowników".

Najlepsze seriale i największe hity kinowe

Wielokrotnie nagradzana "Sukcesja" i inne cenione zagraniczne seriale, jak "The Last of Us", "Biały Lotos" ,"Ród smoka", czy takie polskie produkcje, jak "Skazana", "Odwilż" albo nadchodzące "Przesmyk" i "Lady Love", to tylko część z propozycji z bogatej biblioteki programowej serwisu.

Na platformie Max można obejrzeć także największe hity kinowe ostatnich miesięcy, jak "Diuna: Część Druga", "Barbie" czy "Wonka". Max zapowiada także "poruszające dokumenty i emocjonujące relacje z najważniejszych wydarzeń sportowych".

Katarzyna Nosowska twarzą Max: Tylko to co chcę

W ramach działań wspierających wprowadzenie marki na rynek, Max zaprosił do współpracy wybitną polską artystkę - Katarzynę Nosowską. Tak powstała piosenka "Tylko to co chcę".

Zdaniem Warner Bros. Discovery tekst utworu oddaje w pełni to, co Max ma do zaoferowania swoim oglądającym. Max to pełne spektrum emocji, doświadczeń i przeżyć. To "pauza od trosk". Można z nim "bez zadyszki zwiedzać świat", "przeżyć romans ze snu, bez ryzyka, nie swój", "szlochać, łamać się w pół, chociaż dramat nie mój".

Utwór "Tylko to co chcę" został napisany i zaśpiewany przez Katarzynę Nosowską. Za muzykę i produkcję odpowiedzialny jest Michał FOX Król. Do utworu został zrealizowany teledysk w reżyserii i według scenariusza Jacka Kościuszko. Materiał powstał w nowoczesnym studio TVN XR w Sękocinie.