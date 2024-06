Każdy z trzech pakietów będzie można rozszerzyć o dodatkowy pakiet "Kanały TV i Sport", aby zyskać dostęp do biblioteki nawet 29 kanałów telewizyjnych i relacji z najważniejszych wydarzeń sportowych na żywo.

Pakiet Podstawowy – za 19,99 zł miesięcznie lub 199 zł za rok:

Cechuje go przystępna cena, a więc większa dostępność najwyższej jakości treści przy ograniczonej liczbie reklam. Taka usługa znana jest już polskim użytkownikom Playera, który jest lokalnym pionierem w zastosowaniu rozwiązań łączących tańsze subskrypcje z reklamami

Oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Dostęp do kanału linearnego TVN HD.

Pakiet Standardowy – 29,99 zł miesięcznie lub 299 zł za rok:

Dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam.

Oglądanie seriali, filmów i programów na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD.

Możliwość pobrania do 30 tytułów, aby oglądać je offline.

Dostęp do kanałów linearnych HBO, HBO 2, HBO 3 oraz TVN HD.

Pakiet Premium – 49,99 zł miesięcznie lub 499 zł za rok:

Dostęp do najwyższej jakości biblioteki treści na żądanie bez reklam.

Najlepsze doświadczenie oglądania seriali, filmów i programów.

Oglądanie seriali, filmów i programów na czterech obsługiwanych urządzeniach jednocześnie.

Jakość Full HD lub 4K, dźwięk Dolby Atmos przy wybranych tytułach.

Możliwość pobrania do 100 dostępnych tytułów, w tym 30 filmów, aby oglądać je offline (obowiązują ograniczenia).

Dostęp do kanałów linearnych HBO, HBO 2, HBO 3 oraz TVN HD.

Pakiet dodatkowy "Kanały TV i Sport" – 20 zł miesięcznie:

Dostępny jako dodatek do każdego bazowego pakietu.

Dostęp do dodatkowej biblioteki 25 kanałów na żywo: TVN24, TVN24 BiS, CNN, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN 7, TTV, METRO, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, Warner TV, HGTV, Travel Channel, Food Network, Animal Planet, Cartoon Network, Cartoonito, ID, TLC, Discovery Channel, Discovery Historia, Discovery Life, Discovery Science oraz DTX.

Relacje z najważniejszych wydarzeń sportowych, w tym tenisowych Wielkich Szlemów, Pucharu Świata w skokach narciarskich, Speedway Grand Prix, kolarskich wielkich tourów, wyścigu 24h Le Mans i wielu więcej.

Oglądanie kanałów telewizyjnych i relacji sportowych na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie (w ramach możliwości pakietu bazowego).

Tu jest co oglądać! Tak właśnie brzmi hasło platformy Max w Polsce. Ale to coś więcej niż hasło – to obietnica, którą składamy naszym użytkownikom. W Max tworzymy przestrzeń, w której każdy znajdzie coś wyjątkowego dla siebie. Trzy bazowe pakiety subskrypcyjne i jeden dodatkowy dostępne będą w świetnych cenach, już od 19,99 zł miesięcznie. Otworzą one naszym użytkownikom drzwi do niezliczonych godzin najlepszej rozrywki w każdej kategorii tematycznej – mówi Maciej Gozdowski, Group Vice President – Streaming w Warner Bros. Discovery w Polsce.

Oferta dla obecnych użytkowników platform streamingowych Warner Bros. Discovery

Obecni użytkownicy Playera, który wraz z Max jest częścią portfolio streamingowego Warner Bros. Discovery, będą mieli możliwość skorzystania z przygotowanej dla nich promocji na pakiety subskrypcji w debiutującym serwisie. Za pośrednictwem komunikacji bezpośredniej na platformie Player oraz poczty elektronicznej użytkownicy otrzymają informacje na temat sposobu skorzystania z oferty specjalnej.

Użytkownicy, którzy uzyskali dostęp do HBO Max za pośrednictwem partnerów mogą skontaktować się ze swoim dostawcą subskrypcji, aby zapytać o dodatkowe szczegóły w zakresie dostępu do platformy Max.

Aktualni użytkownicy HBO Max zachowają swój wcześniejszy plan subskrypcji, cenę usługi, cechy i funkcjonalności platformy, w tym profile, historię oglądania i tytuły w sekcjach "kontynuuj oglądanie" i "moja lista" – wszystko to będzie na nich czekać na platformie Max. W dniu uruchomienia serwisu Max subskrybenci HBO Max będą musieli pobrać nową aplikację oraz zalogować się na swoje konto, aby uzyskać dostęp do ponad dwukrotnie większego katalogu seriali, filmów i programów. Użytkownicy, którzy korzystają z usługi za pomocą przeglądarki internetowej zostaną automatycznie przekierowani do Max.

Najgorętsze światowe i polskie premiery już wkrótce na platformie Max

W serwisie Max dostępne będą treści od różnych dostawców usług medialnych, w tym katalog zupełnie nowych i jakościowych produkcji Max Original, bogata sekcja kultowych tytułów HBO, a także obszerna biblioteka TVN z ulubionymi treściami widzów. Bogata oferta programowa serwisu obejmie seriale, filmy dostępne krótko po premierach kinowych, produkcje dokumentalne, kontent dla dzieci, kultowe programy rozrywkowe, międzynarodowe wydarzenia sportowe oraz treści informacyjne i kanały na żywo.

W serwisie Max 17 czerwca swoją premierę będzie miał drugi sezon serialu "Ród Smoka". Niezwykłą siłą platformy Max będzie także lokalny kontent. Premierowy serial "Przesmyk" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego z Leną Górą w roli głównej, produkcja "Lady Love" pokazująca historię kobiety, która odniosła międzynarodowy sukces w branży od zawsze zdominowanej przez mężczyzn, czy nowy sezon "Odwilży" to tylko początek. W serwisie Max będzie można zobaczyć także premierowy i ostatni sezon kultowego serialu "Skazana" z Agatą Kuleszą w roli głównej. Obecnie trwają prace nad ponad 15 kolejnymi produkcjami lokalnymi, które mają zostać pokazane na platformie Max w ciągu najbliższych dwóch lat.

Max to także miejsce dla wielbicieli fascynujących i często kontrowersyjnych produkcji dokumentalnych. Jeszcze w tym roku w serwisie zadebiutują polskie dokumenty Max Original – "Król Zanzibaru", "Łowcy skór" czy "Hope" Martyny Wojciechowskiej.