Nicholas Galitzine jest heteroseksualny, jednak nie stroni od odważnych ról. Obecnie aktora możemy oglądać w serialu SkyShowtime "Mary i George", gdzie wciela się w postać młodego kochanka króla. Dużą oglądalnością cieszy się jednak także komedia romantyczna Amazon Prime Video "Na samą myśl o Tobie", gdzie Galitzine gra wokalistę boysbandu zakochanego w starszej kobiecie (Anne Hathaway).

Reklama

Kim jest He-Man?

He-Man, najsilniejszy człowiek we wszechświecie, to fikcyjna postać powołana do życia jako zabawka firmy Mattel. W cywilu jest Adamem, księciem planety Eternia władającym magicznym mieczem. W He-Mana przeistacza się po wypowiedzeniu słynnych słów Na potęgę Posępnego Czerepu, mocy przybywaj! Zaprzysięgłym wrogiem He-Mana jest demoniczny Szkieletor - dziś znany z serii memów.

Reklama

He-Man był już bohaterem kilku komiksów i seriali, a także filmu aktorskiego "Władcy Wszechświata" (1987) z gwiazdą kina akcji lat 80. Dolphem Lundgrenem w roli głównej.

Reklama

Remake planowany był od wielu lat. Niedawno wydawało się, że powstanie dla Netflixa, jednak ostatecznie projekt przejął Amazon.

Kto stoi za filmem?

Superprodukcję wyreżyseruje Travis Knight ("Bumblebee" ze świata "Transfomers") według scenariusza Chrisa Butlera ("ParaNorman", "Kubo i dwie struny").

Przed premierą na platformie Amazon Prime Video film trafi do kin w USA 5 czerwca 2026 roku. Data ewentualnej polskiej premiery kinowej nie jest jeszcze znana.