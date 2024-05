Serial, którego twórcami i producentami wykonawczymi są Donald Glover i Francesca Sloane, jest nowym spojrzeniem na popularny film z Bradem Pittem i Angeliną Jolie z 2005 roku o tym samym tytule.

Drugi sezon bez gwiazd pierwszego?

W drugim sezonie "Mr. & Mrs. Smith" Francesca Sloane powróci jako showrunnerka, jednak z najnowszych doniesień prasowych wynika, że Donald Glover może mieć w tym czasie inne zobowiązania. Co za tym idzie, gwiazdor prawdopodobnie nie powtórzy swojej roli Pana Smitha, podobnie jak Maya Erskin nie wcieli się ponownie w Panią Smith.

"Mr. & Mrs. Smith". O czym jest serial?

W pierwszym sezonie "Mr. & Mrs. Smith" dwójka samotnych nieznajomych zdobywa pracę w tajemniczej agencji szpiegowskiej, która oferuje im wspaniałe życie pełne bogactwa, podróży po świecie i wymarzony dom w kamienicy na Manhattanie. Haczyk? Otrzymują nowe tożsamości w zaaranżowanym małżeństwie jako Pan i Pani John i Jane Smith. Od tej pory, jako małżeństwo, co tydzień biorą udział w ryzykownych misjach, jednocześnie mierząc się z kolejnymi etapami swojego związku. Ich przykrywka staje się dla nich problemem, kiedy do gry wchodzą prawdziwe uczucia. Co jest bardziej ryzykowne: szpiegostwo czy małżeństwo?