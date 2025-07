Czy 15 milionów dolarów wpływów to duże osiągnięcie? W przypadku hollywoodzkich superprodukcji zazwyczaj oznacza to porażkę. Jednak co innego, gdy mówimy o skromnym irlandzkim filmie niezależnym, który kosztował jedyne trzy miliony. Wtedy okazuje się, że film zarobił pięciokrotność swojego budżetu. A co więcej – dla wielu "Drobiazgi takie jak te" to najlepszy film roku. Gdzie można go oglądać?