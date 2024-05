"The Boys". Kiedy premiera 4. sezonu?

Premiera trzech pierwszych odcinków 4. sezonu odbędzie się 13 czerwca 2024 roku. Kolejne epizody będą emitowane co tydzień, a epicki odcinek finałowy zadebiutuje 18 lipca.

Ośmioodcinkowy sezon będzie dostępny wyłącznie na Prime Video.

"The Boys". Fenomen serialu

Serial "The Boys" powstał na podstawie bestsellerowego komiksu "The New York Timesa" autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona, którzy pełnią także funkcje producentów wykonawczych. Komiks był powszechnie chwalony za twórcze przedstawienie świata zdegenerowanych superbohaterów-celebrytów - i tak samo entuzjastycznie został przyjęty serial.

Scenarzystką oraz producentką wykonawczą serialu jest Erica Kripke. Role producentów wykonawczych pełnią również Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn, Judalina Neira, Ken F. Levin i Jason Netter.

Główne role w serialu grają Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit i Cameron Crovetti.

W 4. sezonie do obsady dołączają także Susan Heyward, Valorie Curry i Jeffrey Dean Morgan.