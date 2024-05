"Zbrodnie po sąsiedzku". Gdzie i kiedy oglądać sezon 4.?

Czwarty sezon nagrodzonego Emmy oryginalnego serialu komediowego "Zbrodnie po sąsiedzku" będzie można oglądać wyłącznie na platformie Disney+ już od 27 sierpnia.

"Zbrodnie po sąsiedzku". O czym będzie sezon 4.?

W czwartym sezonie "Zbrodni po sąsiedzku" nasze ulubione i niezawodne trio samozwańczych detektywów zmaga się z szokującymi wydarzeniami, które miały miejsce pod koniec trzeciego sezonu, związanymi z dublerką Charlesa – Sazz Pataki. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy to może jednak Charles był zamierzoną ofiarą ataku, śledztwo prowadzi bohaterów aż do Los Angeles, gdzie hollywoodzkie studio przygotowuje film o ich podcaście. Powrót Charlesa, Olivera i Mabel do Nowego Jorku oznacza jeszcze bardziej epicką przygodę – bohaterowie przemierzają dziedziniec swojego budynku, aby zanurzyć się w pokręcone życie mieszkańców zachodniej wieży Arconii.

"Zbrodnie po sąsiedzku". Obsada i twórcy

W rolach głównych w serialu występują Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez i Michael Cyril Creighton, którym partnerują wyjątkowi goście specjalni, w tym Meryl Streep, Da'Vine Joy Randolph, Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy i Richard Kind.

Twórcami i scenarzystami "Zbrodni po sąsiedzku" są Steve Martin i John Hoffman ("Grace i Frankie", "Looking"). Producentami wykonawczymi są Martin i Hoffman, a także Martin Short, Selena Gomez, twórca "This Is Us" Dan Fogelman i Jess Rosenthal.