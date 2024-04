Nie możemy się doczekać, aż ponownie wysadzimy świat w powietrze – skomentowali decyzję władz Amazona producenci wykonawczy i reżyserzy Jonathan Nolan i Lisa Joy.

"Fallout". Przekroczenie oczekiwań fanów

Nasi twórcy oczarowali świat tym przełomowym, szalonym serialem – zauważyła Jennifer Salke, szefowa Amazon MGM Studios.Poprzeczka była zawieszona wysoko wobec miłośników tej kultowej gry wideo i jak dotąd wydaje się, że przekroczyliśmy ich oczekiwania, przyciągając jednocześnie do serii miliony nowych fanów. Obsada powaliła na kolana! Jesteśmy podekscytowani możliwością ogłoszenia drugiego sezonu już po tygodniu od premiery pierwszego i chcemy zabrać widzów jeszcze dalej w surrealistyczny świat "Fallouta" - dodała.

Cholera jasna. Dziękujemy Amazonowi za odwagę stworzenia show, który w poważny sposób porusza wszystkie najpoważniejsze problemy współczesnego społeczeństwa – kanibalizm, kazirodztwo, galaretkę. Więcej przed nami! – oświadczyli z właściwą sobie dezynwolturą pomysłodawcy, showrunnerzy i producenci wykonawczy serialu Geneva Robertson-Dworet i Graham Wagner.

"Fallout". Co trzeba wiedzieć o serialu

Akcja serialu oparta na serii gier wideo o tym samym tytule rozgrywa się dwieście lat po apokalipsie. W oficjalnym opisie Amazon Prime Video czytamy, że "Fallout" opowiada o "łagodnych mieszkańcach luksusowych schronów przeciwatomowych, którzy zmuszeni są powrócić do napromieniowanego piekła pozostawionego przez ich przodków i są zszokowani odkryciem, że czeka na nich niezwykle złożony, radośnie dziwny i niezwykle brutalny wszechświat".

Znakomitej obsadzie przewodzi Ella Purnell, a obok niej występują Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O'Hagan i Xelii Mendes-Jones.

"Fallout". Przebój kasowy i artystyczny

Serial już po tygodniu znalazł się na podium najczęściej oglądanych tytułów w historii Prime Video i najczęściej oglądanym serialem na tej platformie od czasu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" z 2022 roku.

Entuzjastycznie serial przyjęli również krytycy, wyjątkowo zgodni co do tego, że mamy do czynienia z jedną z najbardziej udanych adaptacji gier wideo w historii. W serwisie Rotten Tomatoes "Fallout" zgromadził aż 94 proc. pozytywnych ocen.

"Tak powinno się robić ekranizacje (i w zasadzie w ogóle seriale)" - zauważył Andrzej Mężyński w recenzji serialu dla Dziennik.pl.