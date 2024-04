W zwiastunie widzimy początek romantycznego uczucia, które powstaje ze szczerej przyjaźni Penelope Featherington – w tej roli Nicola Coughlan – i Colina Bridgertona, granego przez Luke'a Newtona.

"Bridgertonowie". Obsada 3. sezonu

W serialu, przy którym tym razem jako showrunnerka pracowała Jess Brownell, występują także Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), Cressida Cowper (Jessica Madsen), Benedict Bridgerton (Luke Thompson), Królowa Charlotte (Golda Rosheuvel), Brimsley (Hugh Sachs), Lady Danbury (Adjoa Andoh), Lord Marcus Anderson (Daniel Francis), Francesca Bridgerton (Hannah Dodd), Philipa Featherington (Harriet Cains), Prudence Featherington (Bessie Carter), Portia Featherington (Polly Walker), Will Mondrich (Martins Imhangbe) i Alice Mondrich (Emma Naomi).

Reklama

"Bridgertonowie". Fabuła 3. sezonu

Penelope Featherington (Nicola Coughlan) w końcu zrezygnowała z długo utrzymywanego zauroczenia Colinem Bridgertonem (Luke Newton) po usłyszeniu jego lekceważących słów na jej temat, jeszcze w poprzednim sezonie. Zdecydowała jednak, że nadszedł czas, aby znaleźć męża, a najlepiej takiego, który zapewni jej wystarczającą niezależność, by móc kontynuować podwójne życie jako Lady Whistledown, z dala od matki i sióstr. Jednak brak pewności siebie sprawia, że próby małżeństwa Penelopy kończą się spektakularną porażką. Tymczasem Colin powrócił z letnich podróży z zupełnie nowym wizerunkiem i dużym poczuciem pewności siebie. Jest jednak przygnębiony, gdy uświadamia sobie, że Penelope, jedyna osoba, która zawsze doceniała go takim, jakim był, traktuje go obojętnie. Chcąc odzyskać jej przyjaźń, Colin oferuje Penelope pomoc w znalezieniu męża w tym sezonie. Ale kiedy jego lekcje zaczynają działać trochę zbyt dobrze, Colin musi zmierzyć się z tym, czy jego uczucia do Penelope są naprawdę tylko przyjacielskie. Sprawy komplikuje jej konflikt z Eloise (Claudia Jessie), która znalazła nową przyjaciółkę w bardzo nietypowym miejscu, podczas gdy rosnąca obecność Penelope w środowisku sprawia, że jeszcze trudniej jest utrzymać jej alter ego Lady Whistledown w tajemnicy.

"Bridgertonowie". Kiedy premiera 3. sezonu?

Reklama

Trzecia odsłona "Bridgertonów" trafi do fanów w dwóch częściach: pierwsza będzie miała premierę 13 maja, a druga – 13 czerwca.