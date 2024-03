Premiera "Irlandzkiego życzenia" nieprzypadkowo zbiegła się z obchodzonym 17 marca Dniem Świętego Patryka, świętem narodowym w Irlandii.

"Irlandzkie życzenie" przebojem, ale czy to dobry film?

Komedia romantyczna opowiada o Maddie (Lindsay Lohan), która przybywa na Zieloną Wyspę na ślub faceta swoich marzeń z jej przyjaciółką. Wcześniej wypowiada jednak przy starożytnym kamieniu życzenie, które magicznie odmienia jej los…

Podczas gdy widzowie oglądają film na potęgę, krytycy zgodnie podkreślają, że jedyne, co jest w nim bez zarzutu, to piękne irlandzkie krajobrazy. W serwisie agregacyjnym Rotten Tomatoes "Irlandzkie życzenie" oceniło pozytywnie jedynie 34 proc. recenzentów. Ale co ciekawe, również większość widzów jest na "nie" - spośród nich film zyskał uznanie tylko 45 proc.

