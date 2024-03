"Kiedy ślub?". O czym jest serial?

Kiedy ślub? Kiedy dzieci? Kiedy przestaniecie się wygłupiać? To pytania, które na pewnym etapie życia usłyszy większość wkraczających w dorosłość. Nowy serial CANAL+ to historia pary teoretycznie doskonałej, która przeżyła razem najpiękniejsze chwile, a dziś… chce się rozstać.

Duet tuż przed trzydziestką: Wanda (Maria Dębska) i Tosiek (Eryk Kulm Jr.), chociaż tak różni, od czasów liceum tworzą zgrany związek, który z biegiem czasu po prostu się wypala. Zamiast weselnych dzwonów nadchodzi rozstanie. Czy długoletnią więź można tak łatwo zerwać? Czy da się rozstać dobrze? Serial w reżyserii Piotra Domalewskiego i Łukasza Ostalskiego stara się odpowiedzieć na te i inne pytania.

"Kiedy ślub?". Będzie ciąg dalszy?

Potencjał tkwiący w tych bohaterach i wyporność ich świata, jeśli widzowie ich polubią, absolutnie daje szansę na kontynuację tej historii – mówi reżyser Łukasz Ostalski w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.

Podobnego zdania jest Maria Dębska, odtwórczyni roli Wandy. Wydaje mi się, że miałoby to sens i super byłoby to zrobić. Myślę, że historia Wandy i Tośka daje potencjał na kontynuację, to byłoby bardzo ciekawe dowiedzieć się, co będzie dalej, postawić ich w kolejnych zaskakujących sytuacjach - wyznaje aktorka.

Wszystko w rękach producentów, ale wydaje się, że szansa na 2. sezon jest duża, zważywszy na entuzjastyczny odbiór widzów, którzy w mediach społecznościowych masowo dają wyrazy uwielbienia dla serialu. Nie mniej przychylnie nastawieni do "Kiedy ślub?" są krytycy. W serwisie Filmweb oceny pozytywne stanowią lwią część, a Jan Tracz posuwa się nawet do stwierdzenia, że "to chyba najlepszy serial od Canal+".