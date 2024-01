Nowości w Netflix: Styczeń 2024

Wraz z nowym rokiem na Netflixie pojawiło się sporo nowości, a premiera kolejnych wkrótce. Już 1 stycznia 2024 roku premierę miały takie produkcje jak: film dokumentalny ”Kryptoprzekręt”, seriale ”Już mnie nie oszukasz” czy ”Jesteś tym co zjesz. Bliźniaczy eksperyment”. W kolejce czekają już kolejne nowości:

"Griselda" - to miniserial, który będzie miał swoją premierę już 25 stycznia. To serial fabularny, którego akcja toczy się w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w Miami. Jest on inspirowany życiem Griseldy Blanco – kobiety o zabójczej mieszance uroku osobistego oraz niespodziewanej gwałtowności, osoby ambitnej i przebiegłej, która stworzyła jeden z najpotężniejszych karteli w historii.

Reklama

"NASCAR: Pełna prędkość" – to sportowy serial dokumentalny, który śledzi play-offy oraz wyścigi o mistrzostwo podczas NASCAR Cup Series 2023. Pokazuje także losy kierowców, którzy walczą na torze wyścigowym o jeden z najbardziej rozpoznawalnych tytułów w sportach motorowych. W produkcji pojawiają się zawodnicy tacy jak m.in.: Ryan Blaney, William Byron, Denny Hamlin, Kyle Larson, Christopher Bell czy Joey Logano. Opowiadają oni o tym, co się dzieje na torze oraz poza nim.

”Delicious in Dungeon” to japońska anime, której głównym bohaterem jest poszukiwacz przygód Laios. Przemierza on lochy, spotykając na swojej drodze bazyliszki, mimikry, a także smoki. Premiera serialu zaplanowana jest na styczeń. Obecnie dokładna data nie jest podana.

Reklama

Zestawienie wszystkich premier Netflix na styczeń 2024