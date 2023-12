"The Caine Mutiny Court-Martial". O czym jest film?

"The Caine Mutiny Court-Martial" to adaptacja wyróżnionej Nagrodą Pulitzera powieści "Bunt na okręcie" autorstwa Hermana Wouka, która była już dwukrotnie przenoszona a na ekran - pierwszy raz w filmie z Humphreyem Bogartem w 1954 roku, a potem jeszcze w roku 1988 przez Roberta Altmana.

Bohaterem historii jest pierwszy oficer amerykańskiej marynarki, który decyduje się na bunt, gdy kapitan jego okrętu zaczyna wykazywać objawy szaleństwa i podejmować decyzje zagrażające życiu załogi.

Na początku wojskowego procesu Barney Greenwald, sceptyczny prawnik służący w marynarce, niechętnie zgadza się bronić porucznika Steve'a Maryka, pierwszego oficera, który przejął kontrolę nad okrętem U.S.S. Caine od jego despotycznego kapitana - Philipa Francisa Queega. Z czasem Greenwald nabiera coraz większych wątpliwości i zaczyna się zastanawiać, czy na pokładzie naprawdę doszło do buntu, czy raczej do heroicznych czynów marynarzy, którzy stracili zaufanie do swojego niestabilnego dowódcy.

"The Caine Mutiny Court-Martial". Kto stoi za nową wersją?

W gwiazdorskiej obsadzie "The Caine Mutiny Court-Martial" znaleźli się m.in. Kiefer Sutherland ("24"), Jason Clarke ("Oppenheimer"), Jake Lacy ("Biały Lotos"), Monica Raymund ("Chicago Fire"), Lewis Pullman ("Top Gun: Maverick"), Jay Duplass ("Transrodzic"), Tom Riley ("Nierealne") i Lance Reddick ("John Wick").

Nową adaptację według własnego scenariusza wyreżyserował słynny William Friedkin ("Egzorcysta", "Francuski łącznik").

"The Caine Mutiny Court-Martial". Gdzie i kiedy oglądać?

Film będzie dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 23 grudnia.