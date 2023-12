"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" to serial oparty na bestsellerowej serii książek autorstwa wielokrotnie nagradzanego Ricka Riordana, który wraz z Jonem Steinbergiem są twórcami serialu. Wcześniej "Percy Jackson" gościł już na ekranach kin w ramach dwóch filmów z 2010 i 2013 roku.

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy". O czym jest serial?

Percy Jackson wyrusza na niebezpieczną misję. Umykając potworom i igrając z bogami, podróżuje przez całą Amerykę, aby odszukać należący do Zeusa piorun piorunów i zapobiec wojnie totalnej. Po stracie matki Percy trafia do Obozu Herosów – azylu dla młodocianych półbogów. Gdy odkryje, że sam jest półbogiem, będzie musiał się wykazać i skonfrontować z własnym pochodzeniem. Ruszy również w poszukiwaniu Krainy Umarłych, a podczas wyprawy narazi się na niebezpieczeństwo, ścigając wrogów. Misja, w której towarzyszą mu Annabeth i Grover, przybliży Percy’ego do odpowiedzi na nurtujące go pytania: jak ma się odnaleźć w świecie, w którym czuje się obcy? Czy jeszcze kiedyś zobaczy się z mamą i czy zdoła poznać swoje przeznaczenie?