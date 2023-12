Podium seriali 2023

To był bardzo dobry rok dla seriali. "The Last of Us", "Miłość i śmierć", "Hydraulicy z Białego Domu", "Barry", "Sukcesja", "I tak po prostu", "#BringBackAlice", "Stamtąd", "Rick i Morty", "Julia", "Pozłacany wiek" to tylko część propozycji, które w mijającym roku można było oglądać na platformie HBO Max. Które z seriali użytkownicy wybierali najczęściej?

Niekwestionowanym liderem okazał się serial, który swoją premierę miał już na początku roku. "The Last of Us", produkcja oparta na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy i krytyków grze wideo o tym samym tytule, to najchętniej oglądana pozycja w historii HBO Max nie tylko w Europie, ale też w Polsce. Każdy odcinek serialu z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey był szeroko komentowany przez media i widzów na całym świecie. "The Last of Us" dostał aż 24 nominacje do najważniejszych nagród telewizyjnych Emmy! Produkcja powróci z drugim sezonem, którego producentami będą również Craig Mazin i Neil Druckman.

Drugie miejsce wśród najchętniej oglądanych seriali raczej nikogo nie zaskoczy. Czwarty i finałowy sezon "Sukcesji" zbierał rewelacyjne opinie zarówno wśród krytyków, jak i użytkowników platformy. Nie brakowało w nim zaskoczeń, kluczowych zwrotów akcji i porywających kreacji aktorskich. Głośno było także o stylu "quiet luxury" promowanym przez bohaterów produkcji. "Sukcesja" dostała aż 27 nominacji do tegorocznych nagród Emmy.

Na trzecim miejscu uplasował się uwielbiany w Polsce "Rick i Morty". W tej chwili na platformie HBO Max można oglądać już siódmy sezon animowanego serialu o ekscentrycznym naukowcu Ricku i jego wnuku Mortym.

W 2023 roku popularnością cieszyły się także sprawdzone i kultowe produkcje takie jak "Gra o tron", "Przyjaciele" czy dwa sezony "Białego Lotosu". W pierwszej dziesiątce uplasował się także drugi sezon "I tak po prostu", pokazujący dalsze losy bohaterek "Seksu w wielkim mieście". Pierwszą dziesiątkę zamyka lokalna produkcja HBO Max "#BringBackAlice" z Heleną Englert w roli głównej, a także czarny koń tego wyścigu serial "Stamtąd". Produkcja opowiadająca losy mieszkańców małego miasteczka, którzy z niewiadomych przyczyn nie mogą się z niego wydostać, czeka na premierę trzeciego sezonu.

Top 15 seriali 2023

⦁ The Last of Us

⦁ Sukcesja

⦁ Rick and Morty

⦁ Gra o tron

⦁ Przyjaciele

⦁ Biały lotos

⦁ I tak po prostu

⦁ #BringBackAlice

⦁ Stamtąd

⦁ Idol

⦁ Ród smoka

⦁ Euforia

⦁ Ślepnąc od świateł

⦁ Miłość i śmierć

⦁ Czarnobyl

Top 15 filmów 2023

Ważną częścią platformy są także filmy. Niekwestionowanym liderem wśród użytkowników HBO Max jest kultowa seria z Harrym Potterem. Kolejne miejsca na podium uzupełniają takie hity kinowe jak "Meg 2: Głębia", "Black Adam" czy "Shazam! Gniew Bogów". W pierwszej piętnastce znalazły się także dwa filmy z Markiem Wahlbergiem w roli głównej – "W nieskończoność" oraz "Ojciec Stu". Popularnością cieszą się horrory takie jak "Martwe zło: Przebudzenie", "X" czy "Zakonnica II".



⦁ Seria o Harrym Potterze

⦁ Meg 2: Głębia

⦁ Black Adam

⦁ Shazam! Gniew Bogów

⦁ W nieskończoność

⦁ Morbius

⦁ Flash

⦁ Uncharted

⦁ Gdzie śpiewają raki

⦁ Martwe zło: Przebudzenie

⦁ Magic Mike: Ostatni taniec

⦁ Diuna

⦁ X

⦁ Ojciec Stu

⦁ Zakonnica II