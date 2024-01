"Rojst Millenium". Kiedy premiera?

"Już 28 lutego 2024 roku zarówno najwierniejsi fani kultowej serii, jak i widzowie, którzy dopiero rozpoczną swoją podróż do mrocznego i dusznego świata trylogii Rojst, cofną się w czasie, by dotrzeć do sedna dotychczasowych śledztw i wspomnień" - zapowiada Netflix.

Reklama

Przewodnikiem po przeszłości ma być postać młodego kierownika hotelu Centrum (Filip Pławiak), stawiającego pierwsze kroki w swojej przebojowej karierze. "U progu millenium stare sprawy zyskają drugie dno, a znani bohaterowie zmierzą się z zupełnie nowymi zbrodniami, kryminalnymi historiami i nieoczywistymi tropami. Odkryją, gdzie zrodził się i dokąd zmierza cały mrok kryjący się w lesie na Grontach" - czytamy w zapowiedzi.

"Rojst Millenium". Kto za tym stoi?

Serial wyreżyserował Jan Holoubek, który jest również współautorem scenariusz, obok Kaspera Bajona.

Reklama

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się Magdalena Różczka, Łukasz Simlat, Filip Pławiak, Piotr Fronczewski, Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Janusz Gajos, Tomasz Schuchardt, Agnieszka Żulewska, Michał Pawlik, Ewelina Starejki, Marcin Bosak, Vanessa Aleksander, Wanda Marzec, Mikołaj Chroboczek, Konrad Eleryk, Tomasz Sapryk, Marianna Gierszewska, Wojciech Kalarus, Maria Kania, Michalina Łabacz, Antoni Sałaj i inni.

Trzeci sezon "Rojst Millenium" będzie liczył 6 odcinków.