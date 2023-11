Akcja serialu toczy się w Paryżu, okupowanym przez Niemców. W stolicy mody robi się gorąco, gdy Coco Chanel - w tej roli Juliette Binoche - schodzi z piedestału najsłynniejszej projektantki mody na świecie. Zastępuje ją Christian Dior, w którego rolę wciela się Ben Mendelsohn.

Widzowie będą mogli obserwować relacje Christiana Diora z innymi wielkimi nazwiskami świata mody, takimi jak Yves Saint Laurent, Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga, Hubert de Givenchy czy Pierre Cardin.

Plejada gwiazd w nowym serialu Apple TV+

Co ciekawe, w serialu wystąpi również Maisie Williams, którą miłośnicy "Gry o Tron" kojarzą zapewne z roli Aryi Stark. W "The New Look" aktorka wcieli się w najmłodszą siostrę Diora.

Ceniony John Malkovich gra z kolei Luciena Lelonga, wpływowego projektanta i założyciela prestiżowego domu mody w Paryżu. Lelong zatrudniał Christiana Diora i Pierre'a Balmaina w trakcie niemieckiej okupacji.

Z kolei Emily Mortimer dostała rolę Evy Colozzi, przyjaciółki i inspiracji Coco Chanel, a Claes Bang wcieli się w nazistowskiego szpiega Spatza, który obraca się wśród śmietanki towarzyskiej Paryża.

Premiera 14 lutego

Jak czytamy na portalu filmweb.pl, scenarzystą, reżyserem i producentem wykonawczym serialu "The New Look" jest Todd A. Kessler. W jego filmografii są m.in. seriale "Bloodline", "Układy" i "Rodzina Soprano". Za scenografię odpowie nominowana do Oscara Anne Seibel ("O północy w Paryżu", "Emily w Paryżu", "The Eddy").

Premierę serialu zapowiedziano na 14 lutego. Widzowie będą mieli okazję obejrzeć na Walentynki trzy pierwsze odcinki produkcji. Co tydzień będą pojawiać się kolejne epizody, aż do 3 kwietnia.