Netflix podniesie ceny. Szczegóły

Na razie zapowiedziano podwyżki w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Wzrost opłaty za subskrypcję w innych krajach jest jednak raczej tylko kwestią czasu. Jeśli chodzi o szczegóły podwyżki, to pakiet podstawowy zdrożeje z 9.99 do 11.99 dolarów miesięcznie. Cena pakietu premium wzrośnie z 19.99 do 22.99 dolarów. Nie zmienią się natomiast ceny subskrypcji z reklamami (6.99 dolarów) i planu standardowego (15.49 dolarów).

Netflix podniesie ceny. "To i tak mniej niż bilet do kina"

Netflix wydał specjalne oświadczenie, w którym broni swoich aktualnych cen. "Gdy zapewniamy lepszą jakość naszym klientom, czasami prosimy ich o zapłacenie trochę więcej. Nasza podstawowa cena jest niezwykle konkurencyjna w porównaniu z innymi usługodawcami i na przykład w USA wynosi 6.99 dolara miesięcznie, czyli znacznie mniej niż średnia cena pojedynczego biletu do kina" – wyjaśniają w oświadczeniu przedstawiciele Netflixa.

Netflix podniesie ceny. Ile płacimy aktualnie w Polsce?

Abonenci z Polski płacą za plan Podstawowy29 zł miesięcznie. Opcja Standard to wydatek rzędu 43 zł, natomiast pakiet premium kosztuje 60 zł. W Polsce jest aktualnie ok. 7 mln abonentów Netflixa, a ostatnie podwyżki miały miejsce w sierpniu 2021 r. Mało prawdopodobne, by po ewentualnych podwyżkach ta liczba zmalała. W skali całego świataNetflix subskrybuje aktualnie 247.15 mln osób.