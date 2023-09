Reklama

"Rodzina Kummerfeldt"

"Rodzina Kummerfeldt" to pełna czarnego humoru opowieść o losach młodej arystokratki walczącej o emancypację. Akcja serialu rozgrywa się w czasach Cesarstwa Niemieckiego, a główna bohaterka - Lusie von Kummerfeldt - pragnie spełnić swoje marzenie o zostaniu sławną pisarką. Los stawia przed nią jednak inne wyzwania. Bohaterka musi zmierzyć się ze stratą ukochanego ojca oraz stawić czoła nieustannym próbom wydania jej za mąż przez młodszego brata, który stał się nową głową rodziny. Luise stara się spełnić swoje marzenia, przeciwstawiając się tradycyjnemu społeczeństwu. Walczy z powszechnym przekonaniem, że kobieta została stworzona jedynie do roli matki i żony, bo jak mawia: mój gorset może być ciasny, ale moje marzenia są ogromne i nie pozwolę sobie ich odebrać. Serial przedstawia historię kobiety, która kwestionuje ówczesne konwenanse i dąży do spełnienia, po drodze podejmując trudne życiowe wybory. Czy wytrwa w swoich postanowieniach? Widzowie ARTE.tv mogą się przekonać oglądając "Rodzinę Kummerfeldt" pod tym linkiem.

"Powiedz mi, kim jestem"

Kolejna propozycja ARTE.tv. to serialowa adaptacja bestsellerowej powieści Julii Navarro, która przeniesie nas w burzliwe czasy przemian i wojen XX wieku. Główna bohaterka serialu "Powiedz mi, kim jestem" - Amelia Garayoa - to madrycka socjalistka, która zostaje przypadkowo wplątana w międzynarodową aferę szpiegowską. Będzie musiała sprostać wielu wyzwaniom, aby odkryć prawdę o tym, co ukrywa zamierzchła przeszłość jej własnej rodziny. Widzowie odbędą z nią podróż od Buenos Aires przez Ateny, Berlin, Warszawę, aż po Moskwę. Serial stanowi fabularyzowaną kronikę międzynarodowego szpiegostwa osadzoną w czasach drugiej wojny światowej oraz hiszpańskiej wojny domowej. Amelia niejednokrotnie będzie ryzykowała życiem, aby dotrzeć do prawdy, która zmieni przyszły bieg historii. Serial z polskim wątkiem można zobaczyć klikając w ten link.

"Loulou"

Tytułowa bohaterka serialu "Loulou" musi stawić czoło zaskakującemu dla niej wydarzeniu - nieplanowanej ciąży. Macierzyństwo nie jest łatwą drogą i niesie za sobą nowe wyzwania. Dla Loulou to początek szalonej drogi, w której towarzyszy jej paczka niezawodnych przyjaciół. Serial opowiada wzruszającą historię o dorastaniu, przyjaźni i relacjach międzyludzkich. Życie nie zawsze układa się tak, jakbyśmy tego chcieli. Niejednokrotnie potrafi nas zaskoczyć, dlatego warto docenić to, jakich ludzi mamy wokół siebie podczas codziennej podróży w nieznane. Wciągająca fabuła sprawia, że nie zauważamy, kiedy zdążyliśmy pochłonąć pierwszy sezon. Ta pełna humoru pozycja jest dostępna pod tym linkiem.

"Rurangi"

Piękno Nowej Zelandii i małe tytułowe miasteczko Rurangi. Właśnie w swoje rodzinne strony wraca Caza Davis, aktywista transpłciowy, który zostawia szybie życie w dużym mieście, aby dokonać rozliczenia ze swoją przeszłością, przed którą uciekł dekadę wcześniej. Po zmianie płci w rodzinnym miasteczku będzie musiał zmierzyć się z niespodziewanymi wydarzeniami i nowymi wyzwaniami. Powrót do przeszłości to jedna z trudniejszych rzeczy, na jaką możemy się zdecydować. Czy warto? Serial porusza istotne tematy związane ze zmianą płci – poprzez proces poszukiwania własnej tożsamości, do wybaczenia i próby pogodzenia się z przeszłością. Produkcję "Rurangi" można zobaczyć pod tym linkiem.

"Metr dwadzieścia"

"Metr dwadzieścia" to z kolei opowieść o Juanie – siedemnastolatce z niepełnosprawnością poruszającej się na wózku. Nie stanowi to dla niej jednak żadnej przeszkody w wytrwałym poszukiwaniu miłości i swojej seksualności. W liceum zauważa brak odpowiedniej edukacji seksualnej i postanawia dokonać zmian. Nastolatka staje się głosem wszystkich uczniów w walce o dostęp do edukacji. Serial nie tylko opowiada o pierwszych intymnych doświadczeniach głównej bohaterki, ale także o świadomości w zakresie własnego ciała i seksualności. To historia determinacji i odwagi, która przełamuje tabu seksualności osób z niepełnosprawnościami. Juana pragnie żyć pełnią życia, pomimo wszystkich przeciwności losu, a jej historię można zobaczyć pod tym linkiem.

"H24 – 24 godziny z życia kobiety"

"H24 – 24 godziny z życia kobiety" to zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami filmowy manifest przeciwko seksizmowi i różnym formom przemocy, której kobiety doświadczają na co dzień. W serii wystąpiła m.in. Diane Kruger i Agnieszka Żulewska, a jeden odcinek napisany został przez polską pisarkę Grażynę Plebanek. Serial dostępny pod tym linkiem.

"Marseille mon amour"

"Marseille mon amour" - francuska produkcja, która przeniesie widza do tętniącej życiem i słońcem Marsylii. Opowieść o parze, którą los postanawia połączyć ze sobą w zaskakujący sposób, zmieniając ich życie już na zawsze. Historia ich miłości rozkwita z każdym odcinkiem, a urokliwe francuskie miasto jest tłem tych wydarzeń. Serial dostępny pod tym linkiem.

"Canis Familiaris"

"Canis Familiaris" to zaskakujący serial, który opowiada o kryzysie wieku średniego i depresji. Główny bohater Max, mimo że posiada luksusowy dom, kochającą rodzinę i wspaniałych przyjaciół, nieustannie zmaga się z czarnymi myślami. Warto jednak wspomnieć, że głównym bohaterem... jest siedmioletni pies – labrador retriever. Serial dostępny pod tym linkiem.

"Pięć lat"

"Pięć lat" to serial wyreżyserowany przez Damiána Vondráška, opowiadający o konfrontacji z przeszłością, ale również o bezgranicznej miłości i przyjaźni. Tereza to główna bohaterka, która prowadzi idealne życie. Pewnego razu spotyka swojego dawnego przyjaciela, o którym wolałaby zapomnieć... Historia o relacjach międzyludzkich, ale również mierzeniu się z przeszłością. Serial dostępny pod tym linkiem.