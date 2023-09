Reklama

"Coyote" - zmiana frontu

Co musi się wydarzyć, by człowiek o nieposzlakowanej dotąd opinii zaczął łamać wszystkie zasady, jakimi dotychczas się kierował? Ben Clemens (Michael Chiklis) jest strażnikiem granicznym, którego żaden ‘Kojot’, czyli przemytnik żerujący na ludzkiej naiwności i desperacji nie życzyłby sobie spotkać na swojej przestępczej drodze. Krótko przed rozpoczęciem emerytury mężczyzna odnajduje podziemny tunel biegnący z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Już wkrótce zda sobie sprawę, że choć ta droga liczy jedynie kilka mil, prowadzi do zupełnie innego świata, w którym próżno szukać sprzymierzeńców. Gdy nieumyślnie pomaga ciężarnej kobiecie gangstera uciec od partnera, sprawy zaczynają szybko nabierać tempa. Pasmo nieprzewidzianych zdarzeń wciąga byłego pogranicznika w świat przemytu i zorganizowanej przestępczości.

Reklama

"Coyote" - na granicy światów

"Coyote" to nie tylko opowieść o przenikaniu się dobra i zła. To również bezprecedensowy obraz pogranicza amerykańsko-meksykańskiego. Bohater zostaje zmuszony do współpracy z ludźmi, z którymi niegdyś walczył, poznaje ich historie, co powoduje wewnętrzny konflikt. Jednocześnie nadrzędnym celem Bena jest ochrona własnej rodziny i swojego życia. Manewruje na granicy dwóch światów, zaczynając dostrzegać szarości, które wcześniej dla niego nie istniały. Okazuje się również, że bezwzględnego niegdyś stróża prawa nękają demony przeszłości.

"Coyote" - obsada i twórcy

Serial "Coyote" jest dziełem Michelle MacLaren, która stoi również za takimi hitami, jak nagrodzone Złotymi Globami i nagrodami Emmy "Breaking Bad" i "Gra o Tron" oraz serial "Better Call Saul".

Reklama

W główną rolę wciela się Michael Chiklis, nagrodzony Złotym Globem dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym za występ w serialu "Świat gliniarzy". W pozostałe postacie wcielają się m.in. George Pullar ("Stonefish", "Fighting Season"), Octavio Pisano ("Prawo i porządek: Sekcja specjalna", "Miasto zła"), Natalia Cordova-Buckley ("Agenci T.A.R.C.Z.Y.", "Niszczycielka"), Mark Feuerstein ("Skazany na śmierć: Sequel", "Wet Hot American Summer: 10 lat później").

"Coyote" - kiedy premiera?

Wszystkie odcinki serialu "Coyote" będą dostępne na Viaplay już od 17 września.