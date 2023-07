Reklama

W ośmioodcinkowym serialu "Lipowo. Zmowa milczenia" abonenci Playera poznają mieszkańców tytułowej sennej miejscowości otoczonej malowniczymi lasami i jeziorami na Kujawach.

Fabuła

Życie w Lipowie przypomina sielankę, wszyscy się znają, szanują, mniej lub bardziej lubią, a głosem sumienia jest lokalny proboszcz. W rzeczywistości nad spokojnym Lipowem unosi się gęsta mgła tajemnicy, która spowija miasteczko od lat i wpisała się w jego krajobraz. A tutejsi ludzie doskonale nauczyli się w niej funkcjonować, prowadząc grę pozorów i perfekcyjnie chroniąc sekrety sąsiadów oraz, przede wszystkim, swoje. Na terytorium Lipowa spotykają się również dwa religijne światy: za dnia chrześcijański w lokalnej parafii oraz zakonie, w nocy – pogański na słynnej Polanie Czarownic na obrzeżach miejscowości.

Pewnego dnia do miasteczka, w sam środek zżytej społeczności, trafia Weronika Nowakowska (Julia Kijowska), pisarka szukająca spokoju oraz ucieczki od życia i kłopotów, które zostawiła za sobą w stolicy. Wkrótce po jej przyjeździe w Lipowie dochodzi do tragicznych wydarzeń – ginie siostra z lokalnego zakonu, w którym obowiązują śluby milczenia. W jednej chwili w małym miasteczku każdy staje się podejrzany. Szef lokalnej policji, młody i ambitny Daniel Podgórski (Piotr Pacek), widząc zaangażowanie nowej mieszkanki, decyduje się na bardzo odważny ruch – wbrew wszystkim wciąga Weronikę w sprawę. Z każdym dniem kobieta zaczyna odkrywać kolejne sekrety miasteczka. Ale żeby dojść do prawdy, pisarka musi nie tylko wydobyć na światło dzienne głęboko skrywane tajemnice mieszkańców Lipowa, ale również stawić czoła swojej własnej. A przede wszystkim złamać zmowę milczenia.

Obsada