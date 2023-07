Widowiskowa biografia Napoleona Bonaparte została co prawda wyprodukowana przez koncern Apple, jednak zanim pojawi się na Apple TV+, trafi do amerykańskich i polskich kin - do tych ostatnich 24 listopada.

"Napoleon". O czym będzie?

Film opowie oczywiście o najsłynniejszym francuskim generale, ale ma koncentrować się na początkach Napoleona jako wybitnego stratega.

Ważnym aspektem ma być też wątek miłosny poświęcony burzliwemu związkowi Napoleona z Józefiną.

"Napoleon". Obsada i twórcy

U boku Joaquina Phoenixa w roli Napoleona zobaczymy Vanessę Kirby jako Józefinę. Za kamerą stanął Ridley Scott, który zrealizował film według scenariusza Davida Scarpy, z którym miał już okazję współpracować przy thrillerze "Wszystkie pieniądze świata".

Muzykę skomponował Martin Phipps,zaś za zdjęcia odpowiada polski operator Dariusz Wolski.