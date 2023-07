Reklama

Obchodzony 5 lipca Światowy Dzień Łapania za Biust, a 14 lipca - Dzień Łapania za Pupę, to dwa święta pogłębiające stereotypy i dające przyzwolenie na uprzedmiotowienie kobiecego ciała. Pierwotnie nakierowane na cele humorystyczne, coraz częściej stają się źródłem stygmatyzacji kobiet. Wiele osób nadal postrzega te dni jako niegroźną okazję do żartów, jednak takie rubaszne poczucie humoru jest przejawem seksizmu i braku szacunku wobec kobiet. Warto zatem w tych dniach podkreślić pilną potrzebę walki z naruszaniem strefy komfortu każdego człowieka, a także przemocą seksualną.

"H24: 24 godziny z życia kobiety"

Reklama

Warto zauważyć, że perspektywa społecznego postrzegania kobiecego ciała uległa zmianie w ciągu ostatnich lat. Kobiety pragną być doceniane za swoje osiągnięcia, talent i wkład w społeczeństwo, a nie tylko za cechy fizyczne, które są sprowadzane do aspektów erotycznych. Uprzedmiotowienie kobiet w XXI wieku narusza godność ludzką i podważa wartość jednostek. Dostępna na platformie ARTE.TV seria "H24: 24 godziny z życia kobiety" przedstawia 24 poruszające obrazy codzienności kobiet, ich historii i wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć. Zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami kolekcja oparta jest na tekstach europejskich autorek, odegranych przez 24 utalentowane aktorki. W ramach krótkich metraży można poznać m.in. przypadek kobiety (odgrywanej przez polską aktorkę Agnieszkę Żulewską), która zaatakowana przez mężczyznę próbującego dotknąć jej piersi, w akcie obrony, wykorzystuje swoje umiejętności bokserskie. „H24: 24 godziny z życia kobiety” stawia na pierwszym miejscu głosy kobiet i ich doświadczenia oraz inspiruje do refleksji nad rolą, jaką kobiety odgrywają w społeczeństwie. Zwraca uwagę na potrzebę równego traktowania i szacunku dla wszystkich płci. Wszystkie filmy dostępne są pod tym linkiem.

Reklama

"Kobiece ciało: kobiety arabskiej wiosny"

Często słyszymy historie o naruszaniu praw kobiet w krajach arabskich. Na Bliskim Wschodzie i w Afryce, kobiety od dłuższego czasu prowadzą niezwykłą walkę o swoje prawa. Ich determinacja i odwaga w obliczu licznych wyzwań i przeciwności stanowią inspirację dla milionów kobiet na całym świecie. Bohaterka filmu "Kobiece ciało: kobiety arabskiej wiosny", aktywistka mieszkająca w Tunezji, opowiada, że potrzeby seksualne kobiet są tematem tabu, a upodobania wychodzące poza restrykcyjne ramy są piętnowane i uważane za niedopuszczalne: kobietom nie wolno mieć stosunków seksualnych przed ślubem, nie wolno mieć stosunków seksualnych z innymi kobietami i najlepiej byłoby, gdyby wcale nie myślały o seksie. W krajach wielu arabskich dopuszczenie się powyższych aktów traktowane jest jako przestępstwo. Film ukazuje bunt i sprzeciw kobiet, chcących decydować o własnym ciele i swojej seksualności. Tę inspirującą walkę wojowniczek o swobodę seksualną można obejrzeć pod tym adresem.

"Sama tego chciała: historie gwałtów"

Kolejny dokument ARTE.TV, "Sama tego chciała: historie gwałtów", skupia się na jednym z najtrudniejszych aspektów związanych z przemocą seksualną – społecznym bagatelizowaniu gwałtów i ich ofiar. Każdego roku we Francji dochodzi do 250 000 gwałtów lub prób gwałtu. Zgłaszanych jest jedynie 16 000, z czego zaledwie jedna dziesiąta, po średnio 4 latach, trafia do sądu. Dokument pokazuje długą i bolesną podróż ofiar brutalnej przemocy, które spotykają się z kwestionowaniem i podważaniem winy sprawców. Widz jest świadkiem tego niebywałego toru przeszkód oraz roli, jaką odgrywa podawanie w wątpliwość wiarygodności ofiar, a także zbiorowe uprzedzenia w sprawach gwałtu. Film można obejrzeć pod tym linkiem.