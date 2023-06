Reklama

Reklama

"Sortownia" to 8-odcinkowy serial, który nie tylko skupia się na historii doktora Jacka Wolińskiego (w tej roli Andrzej Chyra) dręczonego demonami przeszłości i coraz bardziej zamieniającego się w pana życia i śmierci. To również realistyczne przedstawienie pracy lekarzy i ciężkiej orki na oddziale, z jaką zmagają się na co dzień. Ofiary wypadków samochodowych, przemocy domowej bądź przedawkowania narkotyków – te i inne trudne przypadki czekają na wytrwałych i zmęczonych pracowników.

Atmosfera SOR-u

Twórcom zależało na jak najwierniejszym odtworzeniu gorączkowej atmosfery i chaosu panującego na SOR-ze. Dodatkowy mroczny klimat potęgują zdjęcia, które odbyły się w jednym z zabytkowych polskich szpitali – Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus na Ochocie.

Zależało nam, żeby widz poczuł się jak naoczny uczestnik wydarzeń, które dzieją się w serialu, a nie tylko jak bierny widz. Wchodząc na plan filmowy, poczułam duży komfort, bo od razu poczułam się częścią tego świata, nie musiałam niczego udawać. Tym bardziej że lokalizacja, w której kręciliśmy zdjęcia, świetnie oddaje klimat prawdziwego szpitalnego życia – mówi Olga Sarzyńska, wcielająca się w rolę Mai.