Inspiracją dla "Riding in Darkness" stały się prawdziwe wydarzenia z lat 90.

Idylla?

Molly jest młodą, inteligentną kobietą, przed którą świat stoi otworem. Po zakończeniu nauki w szkole średniej rozpoczyna pracę w ośrodku jeździeckim Heddesta pod Göteborgiem. Od zawsze marzyła, by znaleźć się w tak pięknym miejscu. Początkowo jest zachwycona pracą i nowym otoczeniem. Niestety, jej radość nie trwa długo. Wkrótce pada ofiarą przerażających manipulacji i wykorzystywania, za które odpowiada jej przełożony - właściciel stadniny, Tommy. Mężczyzna cieszy się nieposzlakowaną opinią i jest lubiany zarówno przez uczniów szkoły jeździeckiej, jak i ich rodziców. Nikt nie spodziewa się, że pod maską sympatycznego mentora kryje się bezwzględny tyran.

Uwierzcie nam

Serial dotyka niezwykle trudnego tematu nękania osób słabszych. Serialowy Tommy posuwa się do przemocy fizycznej, psychicznej, a nawet seksualnej. Z każdą z ofiar łączą go inne więzi. Jednak kłopoty kobiet nie kończą się, gdy prawda zostanie wypowiedziana na głos. Przed nimi wyczerpująca batalia o to, by zarówno ich otoczenie, jak i policja oraz sąd uwierzyły w ich wersję zdarzeń. Serial niepozbawiony jest wstrząsających scen wywołujących pełzające uczucie dyskomfortu. Produkcja skłania do refleksji nad naturą zła i siłą ludzkiego ducha w obliczu przeciwności losu.

Obsada

W rolę właściciela ośrodka jeździeckiego wcielił się szwedzki aktor i pisarz Jonas Karlsson, nagrodzony w przeszłości dwoma "Złotymi Żukami" Szwedzkiego Instytutu Filmowego dla najlepszego aktora pierwszoplanowego 2004 ("Drobiazgi") i 2022 ("Świąteczny cud"). W roli Molly wystąpiła aktorka młodego pokolenia Saga Samuelsson ("Ravens", "Missing"), a jego najstarszą córkę Victorię zagra Hanna Ardéhn ("Ruchome piaski", "Leva Life"). W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Malin Persson ("Thunder in My Heart", "Midnight Sun") i Amandę Jansson ("Beck", "The Restaurant").

Twórcy

Reżyserią serialu zajęły się Molly Hartleb ("Krew nie woda", "Restauracja") i Julia Lindström ("Daddy's Girl", "Two Sisters"). Za scenariusz odpowiadają Sophie Jahn i Ulf Kvensler ("Restauracja", "Czarne Jezioro"). Szefową produkcji jest Emma Hägglund ("Mirakel", "We Got This").