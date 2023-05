Dziś premiera nowej produkcji Max Original "Spy/Master". Na platformie można zobaczyć już dwa pierwsze odcinki. Twórcami szpiegowskiego serialu są Adina Sădeanu i Kirsten Peters. W roli głównej występuje Alec Secăreanu. Twórcą muzyki jest polski kompozytor Łukasz Targosz.

Reklama

Akcja serialu "Spy/Master" rozgrywa się w czasie zimnej wojny i obejmuje tydzień z życia fikcyjnego bohatera Victora Godeanu (w tej roli Secăreanu znany z "God's Own Country", "Ammonite", "Happy Valley"), prawej ręki i bliskiego doradcy rumuńskiego dyktatora Nicolae Ceaușescu. Godeanu to również tajny agent KGB, który musi uciec z Rumunii, zanim zostanie zdemaskowany. Ma tylko jedną szansę, by pod pretekstem dyplomatycznej podróży do Niemiec wyjechać z kraju i udać się dalej, aż do Stanów Zjednoczonych. Pomagać mu będą tajna agentka Stasi (w tej roli Svenja Jung, "Deutschland 89") oraz młody agent CIA (Parker Sawyers znany z "Southside with You"). Godeanu musi wymknąć się KGB i szpiegom z własnego kraju, mając w pamięci, że zdemaskowanie naraża jego bliskich na śmiertelne niebezpieczeństwo.

Polak wśród twórców

Reklama

Twórcami i scenarzystami serialu są Adina Sădeanu i Kirsten Peters. Za reżyserię odpowiada Christopher Smith ("Temple", "Alex Rider"), za zdjęcia Ben Wheeler ("The Tourist", "The Baby") i Ádám Fillenz ("Hier", "Battle: Freestyle").

Muzykę do "Spy/Master" stworzył Łukasz Targosz, jeden z najpopularniejszych i najwybitniejszych polskich kompozytorów filmowych swojego pokolenia. To autor muzyki do blisko 80 projektów filmowych i telewizyjnych, w tym do największych polskich hitów kinowych, a także do międzynarodowych koprodukcji.

Targosz jest laureatem Fryderyka 2021 za album z muzyką do 3. sezonu serialu HBO "Wataha". W marcu 2015 roku został wyróżniony prestiżową nagrodą MocArt radia RMF Classic za ścieżkę dźwiękową do 1. sezonu tego samego serialu. Pod koniec 2017 roku ze swoją muzyką do filmu animowanego "Magiczna zima Muminków" znalazł się na "krótkiej liście" Akademii z szansą na nominację do Oscara. W 2018 roku nominowany do nagrody Polskiej Akademii Filmowej ORZEŁ, także za muzykę do "Magicznej zimy Muminków".