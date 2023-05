Oba filmy reprezentują kanon klasyki kina europejskiego, dzięki czemu kinomani mogą obejrzeć dzieła niedostępne w polskich serwisach VOD ani w telewizji.

"Stokrotki"

Film "Stokrotki" (org. "Sedmikrásky") uznawany jest za jedno z najważniejszych dzieł kina czechosłowackiej Nowej Fali lat 60. XX wieku. Utrzymany w duchu burleski film opowiada historię dwóch żywiołowych, młodych dziewczyn, które wyruszają na poszukiwania nowych doświadczeń w ramach absurdalnego buntu przeciw rzeczywistości. Film zdobył międzynarodową sławę i zyskał uznanie na całym świecie, dzięki swojej groteskowej formule i niekonwencjonalnemu przeplataniu się formy z treścią. Surrealistyczny charakter tego obrazu, pełen satyry i absurdu, krytykujący społeczeństwo i otaczającą rzeczywistość jest niewątpliwie charakterystyczny dla ruchu artystycznego Nowej Fali, która stawała w opozycji do oficjalnej propagandy państwowej. Film czołowej reżyserki lat 60. XX wieku, Věry Chytilovej, której filmy były nominowane m.in. do Złotej Palmy w Cannes i Złotego Niedźwiedzia na Berlinale można obejrzeć bezpłatnie na stronie ARTE.tv pod tym linkiem.

"Most"

Kolejnym filmem dostępnym w ramach cyklu ArteKino Classics jest niemiecki dramat z 1958 roku zrealizowany przez wybitnego niemieckiego reżysera Bernharda Wickiego pt. "Most" (org. "Die Brücke"). Ta antywojenna historia jest adaptacją autobiograficznej powieści „Most” napisanej przez Gregora Dorfmeistera, niemieckiego pisarza i dziennikarza tworzącego pod pseudonimem Manfred Gregor. Opowiada ona o grupie niemieckich nastolatków wcielonych do armii podczas ostatnich tygodni II wojny światowej, których zdaniem jest obrona mostu przed naporem wroga. Młodzi chłopcy, niemający wcześniej do czynienia z wojną i niezdający sobie sprawy z jej brutalności i okrucieństwa, muszą stawić czoła wrogowi i zmierzyć się z prawdziwym koszmarem wojny. "Most" był nominowany do Oscara w 1960 roku za najlepszy film nieanglojęzyczny i zdobył Złotego Globa w kategorii najlepszy film zagraniczny. Można go obejrzeć pod tym linkiem.