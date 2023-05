Reklama

Walka o zdrowie

Piąty sezon serialu zakończył się szokującymi scenami podczas przyjęcia weselnego głównego bohatera. Szósta część "The Good Doctor" rozpocznie się od zaciętej walki o zdrowie i życie poszkodowanych, a na jej froncie stanie nie kto inny, jak dr Murphy. Lekarz w charakterystyczny dla siebie sposób zignoruje polecenia przełożonych, przeprowadzając ryzykowną procedurę medyczną na byłej przełożonej. Wstrząsające wydarzenie spowoduje nie tylko powrót wspomnień związanych ze śmiercią brata głównego bohatera. Sprowokuje również pytania o to, czy jego decyzje doprowadziły do uszczerbku na zdrowiu jednej z lekarek. Dr Lim będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością z dala od sportu, wspinaczek, skoków na bungee i jazdy motocyklem, które tak bardzo kochała. Przeprowadzi również wewnętrzne śledztwo na temat zdarzeń z sali operacyjnej, które mogły doprowadzić ją do paraliżu, a pozostali lekarze będą szukać wyjścia z tej sytuacji. Czy dla dr Lim zaświeci jeszcze słońce?

Miłość i przyjaźń

W serialu "The Good Doctor" niezwykle ważnym wątkiem są również relacje między pracownikami szpitala oraz ich życie prywatne. Widzowie będą mogli obserwować dalszy rozwój relacji miłosnej głównego bohatera. Jednak tak jak w prawdziwym życiu nie obędzie się bez problemów i przeszkód. Główny bohater będzie musiał zadbać też o swojego przyjaciela, Dr Glassmana. Jego zaburzenia pamięci ciągle postępują, co wzbudzi u Shauna obawy o nawrót choroby. Czy podejrzenia dr Murphy’ego okażą się prawdziwe?

W serialu dramatyczne wydarzenia przeplatają się z życiem bohaterów serialu. Oprócz wspomnianych wątków widzowie poznają również wielu nowych pacjentów, którzy będą szukali pomocy w szpitalu św. Bonawentury. Szykuje się kolejna dawka medycznych zagwozdek, ryzykownych akcji na sali operacyjnej i ciekawych pacjentów.

Obsada

W roli błyskotliwego młodego chirurga dotkniętego autyzmem zobaczymy niezmiennie Freddiego Highmore'a, nagrodzonego kryształową statuetką "People's Choice"dla ulubionego aktora telewizyjnego za rolę w serialu "Bates Motel" oraz nagrodą Critics’'Choice dla najlepszego młodego aktora za występ w filmie "Charlie i fabryka czekolady". W jego wybrankę wciela się Paige Spara ("Wszyscy moi mężczyźni"), a w doktora Glassmana – Richard Schiff, uhonorowany nagrodą Emmy dla najlepszego aktora drugoplanowego za występ w serialu dramatycznym "Prezydencki poker".

W pozostałych rolach wystąpią Christina Chang ("Szklana pułapka 4.0", "Nashville"), Hill Harper ("Homeland", "Tajniacy"), Fiona Gubelmann ("Wilfred", "Pracownik miesiąca"), Antonia Thomas ("Wyklęci", "Lovesick"), Will Yun Lee ("Wolverine", "Pamięć absolutna"), Nicholas Gonzalez ("Noc oczyszczenia: Anarchia", "Jeździec bez głowy") i wielu innych aktorów znanych z poprzednich sezonów serialu.

Gościnnie wystąpią również: Maria Meadows ("Lucyfer", "Riverdale"), Molly Griggs ("Sukcesja", "Szpital New Amsterdam"), Felicity Huffman ("Gotowe na wszystko", "Jak nas widzą"), Richard Harmon ("Wiek Adaline", "The 100"), Lara Jean Chorostecki ("Chucky", "Hannibal"), Jean Louisa Kelly ("Top Gun: Maverick", "Wcielenie"), John Billingsley ("Czysta krew", "Pam i Tommy"), L. Scott Caldwell ("Lost. Zagubieni", ''Ścigany"), Matthew Alan ("Trzynaście powodów", "Chirurdzy", "Kości"), France Maurice (nagrodzona Cezarem dla najlepszej aktorki drugoplanowej za występ w produkcji "Barok") i wielu innych.

"The Good Doctor" jest dziełem Davida Shore'a, twórcy scenariusza serialu "Dr House" nagrodzonego Emmy 2005 i nagrodą Amerykańskiej Gildii Scenarzystów 2010, oraz "Family Law".