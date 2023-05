Reklama

Taki jak oni

Fajtłapowaty Lau wyrusza w podróż, podczas której będzie musiał dowieść swojej męskości. Razem z kolegami ma przejść inicjację, jednak całe przedsięwzięcie nie do końca przebiega zgodnie z planem. Możliwość znalezienia się w gronie chłopców biorących udział w wyprawie to prawdziwy zaszczyt, ale chłopiec nie odnajduje się wśród popularnych kolegów, którzy w wolnych chwilach popijają piwo w tajemnicy przed dorosłymi. Nie ma pojęcia o piłce nożnej, brakuje mu zręczności akrobaty i stanowczo odbiega od męskich ideałów czy oczekiwań społecznych.

Inny świat

Jednak gdy przebywa z Akslem, trafia do innego świata. Nowo poznany chłopiec jest doskonałym przykładem na to, że nie ma jednego, właściwego sposobu na bycie mężczyzną. Przyjechał ze stolicy i nie boi się wyróżniać, jest otwarty i pozostaje wierny samemu sobie. Jego postawa imponuje Lau, fascynuje go. Chłopiec musi poradzić sobie z własnymi emocjami, ponieważ nie może dłużej udawać kogoś, kim nie jest. Zwłaszcza, gdy trafił mu się taki kompan jak Aksel.

Społeczeństwo

Serial "Jeden z chłopaków" porusza ważne społeczne tematy, takie jak seksualność, męskość, nękanie przez rówieśników czy poczucie odmienności. To błyskotliwa i łamiąca serca opowieść rozgrywająca się w małym prowincjonalnym miasteczku, które choć znajduje się w odległej Danii, to wiele z elementów zachowań jego mieszkańców będzie nam bliskich. Widzowie będą towarzyszyć Lau w podróży w głąb siebie, szukaniu własnego ja bez względu na to, co myśli o tym społeczeństwo. W świecie queer mężczyźni często przełamują stereotypy i normy, mogą wyrażać swoją tożsamość w sposób, który niekoniecznie odpowiada tradycyjnym wyobrażeniom o męskości.

Obsada

W głównej roli wystąpi Jonathan Tage Pedersen ("For My Brother"). U jego boku zobaczymy innych aktorów młodego pokolenia, takich jak Jacob Spang Olsen ("Salsa"), Oliver Tikotzki ("Klassen") czy Mingus Hassing Hellemann ("Far til fire i solen"). W produkcji wystąpili również dorośli aktorzy: Morten Burian znany z filmu "Goście" oraz Rasmus Botoft ("Kobieta w klatce").

Cieszę się, że mogłem być częścią tego projektu. To niezwykłe doświadczenie, ale też ogromne wyzwanie, ponieważ serialowy Lau jest moim przeciwieństwem. To typ samotnika, podczas gdy ja jestem bardzo otwarty na świat. Jednak trafiłem na świetnego instruktora – Teys znacznie ułatwił mi to zadanie i wiele mnie nauczył. Mam nadzieję, że w przyszłości również będę miał okazję z nim współpracować – mówi Jonathan Tage Pedersen.

Twórcy

Twórcą produkcji "Jeden z chłopców" jest Teys Schucany ("Supernova"), który odzwierciedlił w niej własne przeżycia. Serial został wyprodukowany dzięki zwycięstwu w plebiscycie Viaplay Original Talent Awards, czyli inicjatywie mającej na celu promowanie młodych skandynawskich twórców i prezentowaniu ich twórczości na całym świecie.

Zależało mi na stworzeniu serialu, jakiego brakowało w czasach mojej młodości. Dorastałem z dala od miasta i sam doświadczyłem nękania ze względu na swoją odmienność. Nie pasowałem do obowiązujących standardów, nie wiedziałem, jak się zachowywać i wyrażać. Kiedy jesteś "inny", nieustannie szukasz miejsca, w którym będziesz się czuł dobrze taki, jaki jesteś. Mam nadzieję, że "Jeden chłopaków" pokaże młodym ludziom, gdzie go szukać – komentuje Teys Schucany.

Teys odpowiada za reżyserię, jest również współautorem scenariusza, który stworzył razem z Frederikiem Rye Nielsenem ("What we lose"). Producentami z ramienia Apple Tree zostali Mathias Bruunshøj Jakobsen ("Baby Fever", "Wild Men") i Rikke Rolver Elk. Producentem wykonawczym jest Piv Bernth ("Most nad Sundem", "Dochodzenie"). Producentką wykonawczą z ramienia Viaplay Group jest Anne Borggaard Sørensen ("Camino", "Boys").

Serial "Jeden z chłopaków" składa się z czterech odcinków trwających po około 17 minut. Wszystkie części będą dostępne za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay już 18 maja.