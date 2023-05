Reklama

"Klara" jest autorskim projektem Izabeli Kuny i Marka Modzelewskiego (scenarzysta filmów "Teściowie" i "Teściowie 2"), który stworzył scenariusz 8-odcinkowego serialu. Od początku prac nad projektem aktorka po raz pierwszy wspiera Zespół Fabularny TVN Warner Bros. Discovery również jako producentka kreatywna.

"Klara" w Playerze

Klara to dziewczyna, którą kocham. Dziewczyna, z którą chciałabym żyć w jednym domu i umrzeć w tym samym dniu. To dziewczyna, która mi imponuje poczuciem humoru, wariactwem i dobrym gustem. Klara to oryginał i zawodowy gracz w życie. Zobaczymy Ją w Playerze, bo to najlepsze miejsce dla odważnej kobiety, która nie boi się mówić czego chce - mówi Izabela Kuna.

Niezmiernie cieszę się, że Player jako największy lokalny gracz na rynku VOD przyciąga do siebie najlepsze pomysły, najlepsze historie i najlepszych twórców, stając się domem dla jakościowych i odważnych projektów. Wspieramy, dajemy swobodę, zapewniając naszym Artystom przestrzeń na rozwinięcie ich potencjału. Jakiś czas temu rozpoczęliśmy wspólną przygodę z Nataszą Parzymies, teraz wyruszamy w kolejną – z Izabelą Kuną. Jestem przekonany, że użytkownicy Playera pokochają serialową "Klarę" tak samo jak jej książkową wersję - dodaje Maciej Gozdowski, Vice President, szef serwisów streamingowych w Warner Bros. Discovery w Polsce.

Bestsellerowy debiut literacki

Historia Klary", szalonej dziewczyny uwikłanej w romans z żonatym mężczyzną, zadebiutowała na rynku wydawniczym w 2010 r., od razu trafiając na listę bestsellerów. W 2021 r. do księgarni trafiła kontynuacja przygód Klary, czyli "Klara jedzie na pogrzeb".

Prace na planie serialu rozpoczną się w czerwcu i potrwają do końca wakacji. Projekt wyreżyseruje Łukasz Jaworski.