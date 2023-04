"Sortownia" to historia zmagającego się z demonami przeszłości lekarza, Jacka (Andrzej Chyra), rozdartego pomiędzy etyką lekarską a potrzebą wymierzenia sprawiedliwości za tych, którzy w ramach obowiązującego prawa mogą jej nigdy nie doświadczyć.

Reklama

Serial medyczny inny niż wszystkie

Reklama

W obsadzie ośmioodcinkowego serialu są również Jaśmina Polak, Olga Goldys, Natalia Jędruś, Ilona Ostrowska, Izabela Dąbrowska, Artur Barciś, Mariusz Bonaszewski i Marcin Czernik.

"Sortownia" jest produkcją wielogatunkową, z thrillerem jako tym wiodącym. Najczęściej seriale medyczne operują konwencją obyczajową, w "Sortowni" jest inaczej. To thriller psychologiczny z elementami obyczajowymi. Ten element psychologiczny jest tutaj bardzo istotny. Wybór Andrzeja Chyry na odtwórcę głównej roli był zatem nieprzypadkowy – to właśnie on nadaje postaci głębię i ten aspekt jest bardzo wymowny w jego wykonaniu – mówi reżyserka Anna Kazejak.

Za nami dziesiątki obiektów zdjęciowych, setki scen, niektóre spektakularne, inne – emocjonujące i wzruszające – opisuje pracę na planie Piotr Niemyjski, autor zdjęć.

Za scenariusz odpowiadają Joanna Kozłowska ("Wotum nieufności"), Wiktor Piątkowski ("Wataha", "Wojenne dziewczyny"), Monika Powalisz ("Belfer") i Michał Wawrzecki ("Chyłka").

Autorem ścieżki dźwiękowej jest Michał Kush, producent muzyczny i kompozytor, współpracujący także z Darią Zawiałow.