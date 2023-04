Netflix pozostaje liderem rynku SVOD (streaming video on demand) w Polsce na koniec I kw. 2023 r. z 34-proc. udziałem, podała firma monitorująca rynek streamingowy JustWatch.

"W pierwszym kwartale Netflix zachowuje taką samą część udziałów (34 proc.), pozostając na pewnym pierwszym miejscu. Na drugim miejscu jest HBO Max (14 proc.), którego wciąż próbuje dogonić Prime Video z 12-proc. udziałami rynkowymi. 4 miejsce tym razem obejmuje Disney+ (9 proc.)" - czytamy w komunikacie firmy przesłanym ISBtech.

Wzrosty i spadki

Według informacji kolejne miejsca zajmują Player (8 proc.), Apple TV i Viaplay (po 7 proc.), inni gracze mają łącznie 9 proc. rynku SVOD w Polsce.

W ciągu kwartału Netflix jednak nieco tracił zainteresowanie na rzecz konkurencyjnego Prime Video, zaznaczono także.

"Spadek dotyka również Playera, jak i serwis z hitem The Last of Us- HBO Max. Pomimo małych wahań, Disney+ zdobywa 1 pkt proc. udziałów rynkowych w trakcie kwartału" - czytamy dalej.