"DNA 2", serial, w piątki od 21.04 po dwa odcinki o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz w serwisie CANAL+ online

Duński serial kryminalny o skomplikowanym, nielegalnym europejskim rynku przeszczepów i dawców organów.

Nowy sezon duńskiego serialu kryminalnego o policjancie, który dzięki wynikom badań DNA ma szanse rozwiązać zagadki z przeszłości. W pierwszym sezonie głównym wątkiem były poszukiwania jego zaginionej przed laty córki, które prowadziły go po całej Europie od Polski po Francję. Tym razem Rolf Larsen koncentruje się na sprawie przeszczepów, a wszystko zaczyna się, gdy jego była żona rodzi córkę, która ma poważne problemy z wątrobą. Poszukiwanie dawcy zmienia się w poważne śledztwo, w którym Rolf będzie musiał odnowić stare kontakty, a przy okazji pozna kolejne fakty na temat własnej przeszłości i rodziny.

Główną rolę w serialu gra Anders W. Berthelsen („Daniel”, „Włoski dla początkujących”), a w tym sezonie podobnie jak poprzednio towarzyszą mu Johanne Louise Schmidt („Zabójcy bażantów”, „Wybawienie”), nominowana do Oscara Charlotte Rampling („Basen”, „Diuna”, „45 lat”, „Benedetta”) i grająca główną postać w polskim wątku laureatka Orła Zofia Wichłacz („Miasto 44”, „Zgoda”, „Amok”, serial „Belfer”).

Od 8.04 w serwisie CANAL+ online będą dostępne również odcinki pierwszego sezonu serialu.

"ŚMIERĆ NA NILU", film, premiera 9.04 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online

Najnowsza, pełna gwiazd filmowa adaptacja klasycznego kryminału Agathy Christie o śledztwie Herculesa Poirota.

Miodowy miesiąc podczas rejsu luksusowym statkiem po Nilu przerywa morderstwo. Wiadomo, że popełnił je ktoś z pasażerów i tylko detektyw Hercules Poirot jest w stanie odnaleźć zabójcę.

"ŚMIERĆ NA NILU" to jedna z najsłynniejszych powieści Agathy Christie, opowiadających o przygodach ekscentrycznego detektywa, w którego ponownie wciela się laureat Oscara Kenneth Branagh („Wiele hałasu o nic”, „Dunkierka”, „Harry Potter i komnata tajemnic”). Po raz pierwszy zmierzył się on z prozą Christie kręcąc „Morderstwo w Orient Expressie”. W obu filmach Branagh zarówno zagrał główną rolę jak i je wyreżyserował. Jego dorobek reżyserski jest bowiem równie imponujący co aktorski – obok niezapomnianych adaptacji Szekspira można w nim znaleźć disneyowskiego aktorskiego „Kopciuszka”, marvelowskiego „Thora” czy autobiograficzny „Belfast”.

W "ŚMIERCI NA NILU" obok niego zobaczymy też plejadę gwiazd z Gal Gadot (cykl „Wonder Woman”) i Leticią Wright („Czarna Pantera”) na czele.

"KOBIETA NA DACHU", film, premiera 11.04 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Dramat obyczajowy z nagradzaną wybitną kreacją Doroty Pomykały, jako położnej, która napada na bank.

Film wyjątkowy zwłaszcza dzięki fenomenalnej kreacji Doroty Pomykały. Aktorka dostała za tę rolę nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a następnie powtórzyła ten sukces, zdobywając Orła. KOBIETA NA DACHU była zresztą nominowana w czterech innych i to najważniejszych kategoriach. Ta autorska (scenariusz, reżyseria) opowieść Anety Jadowskiej („Teraz ja”, „Generał – zamach na Gibraltarze”, „Dzikie róże”) to dramat opowiadający o sześćdziesięcioletniej położnej Mirze, która świetnie sprawdza się w pracy, a w domu na co dzień skupia się na mężu i dorosłym synu. Czasem wyjdzie na dach bloku, by w spokoju zapalić. Wydawałoby się – kobieta, jakich w Polsce są tysiące. Jednak pewnego dnia Mira bierze nóż i wyrusza, by napaść na bank.

Wyśmienitej Dorocie Pomykale („Wielki Szu”, „Dwa księżyce”, „Chce mi się wyć”) na ekranie partnerują Bogdan Koca („Dreszcze”, „Kochaj albo rzuć”, „Amok”) i Adam Bobik („Wszyscy moi przyjaciele nie żyją”, „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”, „Żeby nie było śladów”, seriale „Minuta Ciszy”, „The Office PL”).

"ORZEŁ. OSTATNI PATROL", film, premiera 15.04 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online

Wojenny dramat o najsłynniejszym polskim okręcie podwodnym i jego finałowej misji podczas II wojny światowej.

ORP Orzeł. Najsłynniejszy polski okręt podwodny. Jeden z symboli polskiej walki w trakcie II Wojny Światowej i równocześnie jedna z największych tajemnic tamtych czasów. Co stało się z załogą okrętu, który na przełomie maja i czerwca 1940 r. zaginął podczas patrolu na Morzu Północnym? Kto i w jakich okolicznościach zatopił naszych marynarzy?

Kino już raz próbowało opowiedzieć ich historię (w 1958 r. w filmie „Orzeł”), ale czas na nową, współczesną interpretację tamtych wydarzeń. Ten film to oczywiście dość swobodna wizja twórców, bo tak naprawdę wciąż nie wiemy, co stało się podczas tytułowego „ostatniego patrolu”. Jednak wcześniejsze losy ORP Orła i bohaterska postawa jego załogi podczas wojny to fakty.

W filmie laureata Orła Jacka Bławuta („Jeszcze nie wieczór”, „Wirtualna wojna”) zagrali m.in. Tomasz Ziętek („Cicha noc”, „Hiacynt”, „Kamienie na szaniec”), laureat Orła Adam Woronowicz („Teściowie”, „Chrzest”, „Rewers” serial "The Office PL") i Antoni Pawlicki („Papusza”, „Big Love”, „Gierek”).

"MTV UNPLUGGED. MARGARET", koncert, premiera 23.04 o godz. 11:55 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online

Margaret w kultowej formule koncertu „bez prądu” z towarzyszeniem jedynie akustycznych instrumentów.

Od pierwszego koncertu z cyklu MTV UNPLUGGED minęło już ponad trzydzieści lat. Występy te błyskawicznie stały się fenomenem światowego rynku muzycznego, a ich popularność nie przemija. Kolejne gwiazdy muzyki popularnej przygotowują aranżacje swych piosenek na wyłącznie akustyczne instrumenty i grają kameralne koncerty rejestrowane przez telewizyjne kamery, często także wydawane później na płytach. To niezwykle odważna formuła, w której artysta i jego piosenki muszą się obronić przy prostej, najbardziej naturalnej aranżacji.

Tym razem taką odwagą wykazała się Margaret. Jej koncert w ramach cyklu MTV UNPLUGGED to podsumowanie dekady obecności artystki na polskim rynku. Tyle już lat mija od jej pierwszego przeboju „Thank You Very Much”, który zdobył popularność w całej Europie, a teledysk do niego do dziś wzbudza spore kontrowersje. Tym razem ta czterokrotna laureatka nagrody MTV EMA zachwyci nas swym głosem podczas akustycznego występu inspirowanego twórczością Buena Vista Social Club. Zgodnie z tradycją cyklu artystce towarzyszyli goście specjalni, w tym ikona polskiej muzyki – Kayah, która jako pierwsza w Polsce zrealizowała kultowy koncert „bez prądu”.

SERIALE

"EMIGRACJA XD", serial, po dwa premierowe odcinki w piątki o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz w serwisie CANAL+ online

Komediowy serial o emigracyjnych przygodach dwóch przyjaciół próbujących zarobić w Wielkiej Brytanii.

Malcolm i Stomil emigrowali, ale nie na stałe. Próbują w postbrexitowej Wielkiej Brytanii trochę zarobić, a potem pewnie wrócą do kraju. Pytanie jednak, czy emigracja finansowa wciąż ma sens? I czy tych dwóch przyjaciół z małego polskiego miasteczka jest w stanie choć przez chwilę spokojnie pracować, nie ładując się w coraz to większe tarapaty?

Serial komediowy oparty na kultowej powieści „Emigracja” pisarza i humorysty ukrywającego się pod pseudonimem Malcolm XD. Reżyserem serialu jest nagrodzony paszportem Polityki Łukasz Kośmicki (seriale „Klangor”, „Rodzinka.pl”, „Diagnoza”, „Królowa”), a w głównych rolach Malcolma i Stomila możemy zobaczyć nagrodzonego na festiwalu w Gdyni Tomasza Włosoka („Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”, „Piosenki o miłości”, „Jak pokochałam gangstera” serial „Kruk") i Michała Balickiego („Hiacynt”, seriale „Wojenne dziewczyny”, „Krakowskie potwory”). Obok nich w serialu grają także Agnieszka Suchora („Cicha noc”, „Kobieta na dachu”) i Paulina Gałązka („Dziewczyny z Dubaju”, „Furioza”).

"PODEJRZANI", po dwa premierowe odcinki w poniedziałki o godz. 22:00 w CANAL+ SERIALE oraz w serwisie CANAL+ online

Doświadczony policyjny detektyw prowadzi najważniejsze śledztwo w życiu. Śledztwo w sprawie morderstwa własnej córki.

Danny Frater, doświadczony policyjny detektyw nieoczekiwanie orientuje się, że zwłoki, którymi miał zająć się w kostnicy to ciało jego córki Christiny. Teraz zrobi więc wszystko, by dowiedzieć się, co się stało, odtworzyć ostatnie dni jej życia i znaleźć winnych. Lista podejrzanych o morderstwo szybko okazuje się być naprawdę długa.

Ten ośmioodcinkowy brytyjski serial kryminalny to adaptacja duńskiej produkcji „Przesłuchanie” sprzed kilku lat. W rolę detektywa Fratera wciela się popularny aktor James Nesbitt (trylogia „Hobbit”, „Krwawa niedziela”, „Złoto”). Na ekranie towarzyszą mu nominowany do Oscara Richard E. Grant („Gosford Park”, „Czy mi kiedyś wybaczysz?”, „Bodyguard" i „Żona zawodowca”), Joely Richardson („Patriota”, seriale „Bez skazy”, Sandman”), laureat BAFTY Ben Miller („Paddington 2”, „Johnny English: Nokaut”, serial „Bridgertonowie”), Sacha Dhawan (seriale „Wielka” „Doktor Who”, „Iron Fist”) i Anne-Marie Duff („Siostry Magdalenki”, seriale „Mroczne materie”, „Sex Education”).

"POLA KRWI 2", serial, po dwa premierowe odcinki w środy o godz. 20:10 w ALE KINO+ oraz w serwisie CANAL+ online

Drugi sezon serialu o policjancie z Belfastu, którego coraz mocniej doganiają mroczne tajemnice z przeszłości.

Drugi sezon brytyjskiego serialu kryminalnego POLA KRWI to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego sezonu. Poprzednia seria przygód nadkomisarza Toma Brannicka z Belfastu, którego tajemnicza i mroczna przeszłość zaczyna coraz mocniej przeszkadzać w prowadzeniu bieżących spraw, zakończyła się mocnym cliffhangerem. Widzowie miesiącami czekali na dalsze losy Toma, decyzje, którą musi podjąć jego córka Izzy i odpowiedzi na kilka innych ważnych pytań.

Pora je poznać. Opowieść stworzoną przez aktora, podcastera i scenarzystę Chrisa Brandona wraca z kolejnymi sześcioma odcinkami. Wracają także grający główne role James Nesbitt (trylogia „Hobbit”, „Krwawa niedziela”, „Złoto”) jako Tom Brannick, grająca jego córkę Izzy, Lola Petticrew („Randki z Amber”, seriale „Anna Boyleyn”, „Three Families”) czy wcielająca się w policyjną partnerkę Toma, sierżant Niamh McGovern Charlene McKenna („Egzorcyzmy Dorothy Mills”, „Śniadanie na Plutonie”, serial „Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza”).

DOKUMENTY

"NOWICJUSZ", film dokumentalny, premiera 7.04 o godz. 19:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online

Dokument o zakonie dominikanów widzianym od środka, z perspektywy młodych wstępujących do nowicjatu.

Grupa młodych mężczyzn decyduje się całkowicie zmienić swoje życie. Porzucają współczesny świat, jaki wszyscy znamy i wstępują do nowicjatu, zakonu dominikanów. W tym ponad godzinnym filmie dokumentalnym śledzimy ich losy i to jak powoli próbują pozbyć się wątpliwości. Bo przecież w takiej sytuacji co chwila jakieś się pojawiają – od fundamentalnych kwestii wiary w Boga po tęsknotę za bliskimi czy ostateczne decyzje o okiełznaniu swej seksualności.

Ich życie za klauzurą dopiero się zaczyna, powoli poznają obowiązujące ich reguły. Coraz lepiej poznają też samych siebie. Ważne są spotkania ze starszymi zakonnikami i konfrontacja z ich doświadczeniami. Czy wszyscy wytrwają w nowicjacie? Czy może dla niektórych okaże on się wyzwaniem, któremu nie są w stanie sprostać?

Film "NOWICJUSZ" to debiut reżyserski absolwenta Akademii Filmu i Telewizji oraz Szkoły Wajdy, dominikanina, ojca Łukasza Wosia, który w ten sposób chce pokazać ludziom spoza zakonu, jak wygląda świat, w którym żyje na co dzień.

"ŚLADAMI MESJASZA", film dokumentalny, premiera 7.04 o godz. 20:00 w CANAL+ DOKUMENT oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online

Film dokumentalny, którego twórcy próbują odnaleźć ślady i dowody na istnienie Jezusa poza Ewangeliami.

Jezus Chrystus. Jedna z najważniejszych postaci w historii ludzkości. Mesjasz. Dla chrześcijan Syn Boży urodzony w Betlejem i ukrzyżowany na Golgocie. Kaznodzieja. Cudotwórca. W Ewangeliach opisane jest jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Czy jednak jesteśmy w stanie cokolwiek z tego potwierdzić w innych źródłach?

Tym właśnie zajmują się twórcy francuskiego dokumentu wyreżyserowanego przez Charlesa Bourla. Wyruszają na wędrówki po bibliotekach, instytutach naukowych i stanowiskach archeologicznych. Próbują na podstawie szczątkowych informacji z tamtego okresu uwiarygodnić wiarę. Podróżują przez Izrael, Jordanię, Egipt, rozmawiają z wieloma naukowcami z różnych dziedzin.

Czy jednak próba racjonalizacji, oddzielenia faktów historycznych od tak mocno utrwalonych w tradycji chrześcijańskiej opowieści ma jakikolwiek sens? I czemu tak naprawdę służy? Wszak w żaden sposób nie wpłynie przecież na religię jako taką? Na te pytania każdy z widzów tego filmu musi odpowiedzieć sobie sam.

"AGENTKI", seria dokumentalna, premiera 8.04 o godz. 12:20 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online

Serial dokumentalny o pracy agentek nieruchomości zajmujących się sprzedażą najbardziej luksusowych lokali w Polsce.

A gdyby mieć nieograniczony budżet na mieszkanie? Naprawdę nieograniczony. Nie kilka milionów, ale więcej, wiele razy więcej. Jeśli tak by właśnie było i chcielibyście znaleźć sobie atrakcyjne lokum, to wtedy najpewniej poznalibyście bohaterki tej dokumentalnej serii.

To agentki nieruchomości, ale nieruchomości poziomu premium. Marysia, Alicja, Paula na co dzień pracują przy sprzedaży najlepszych, najdroższych, najbardziej atrakcyjnych lokali w Polsce.

Oto serial, w którym poznamy ich codzienność, ich charaktery, przemyślenia, a przede wszystkim ich pracę. Przekonamy się przy tym, jak wyglądają najdroższe domy i apartamenty w naszym kraju, których jest coraz więcej. Podobnie jak klientów, którzy są nimi zainteresowani. Klientów, do których trzeba umieć dotrzeć, zrozumieć ich potrzeby, znaleźć nieruchomość, którą się zachwycą. Bo nagroda jest tu przecież również poziomu premium. Wszak każdy procent prowizji od takiej transakcji należy liczyć w setkach tysięcy złotych…

"BRAD I ANGELINA. HISTORIA HOLLYWOODZKIEGO MAŁŻEŃSTWA", film dokumentalny, premiera 9.04 o godz. 20:00 w CANAL+ DOKUMENT oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online

Dokumentalna opowieść o słynnym małżeństwie wielkich gwiazd Hollywood – Brada Pitta i Angeliny Jolie.

Dokument próbujący podsumować najgłośniejszy związek gwiazd kina ostatnich dekad, a kto wie, czy nie wszech czasów. Angelina Jolie i Brad Pitt – wyśmienici aktorzy i rozpoznawani na całym świecie celebryci. Oboje mają w swoim dorobku po Oscarze (on ma jeszcze drugiego jako producent filmu „Zniewolony”). Związali się w 2005 r. po spotkaniu na planie filmu akcji „Pan i Pani Smith”. On dla niej rozstał się z ulubienicą Ameryki Jennifer Aniston, ona była wtedy już po dwóch rozwodach. Wspólnie wychowywali sześcioro dzieci, w tym troje adoptowanych. Pobrali się po blisko dziewięciu latach w 2014 r., a już dwa lata później do sądu trafił złożony przez nią pozew rozwodowy.

Pitt i Jolie, przez lata nazywani "Brangeliną" to z pewnością materiał na świetny hollywoodzki film. I kiedyś taki z pewnością powstanie. Na razie jednak powstał dokument, w którym starano się odtworzyć kolejność wydarzeń, zrozumieć jak doszło do zejścia się tej potężnej pary i dlaczego potem tak gwałtownie się rozeszli. A przede wszystkim jak ich związek zmienił świat.

FILMY

"GORĄCA LINIA", film, już dostępny w serwisie CANAL+ online

Mel Gibson jako nocny DJ radiowy, który musi podjąć grę z porywaczem swojej rodziny.

Nocne radio. Wyjątkowy klimat i emocje. Takie audycje mają swoich fanów, mają też swoich mistrzów zasiadających przed mikrofonem. Oto jeden z nich — Elvis Cooney, który wieczorem kładzie spać córkę, żegna się z żoną i jedzie do pracy. Nie wie jeszcze, jak dramatyczna będzie ta konkretna audycja i ta noc. I nie chodzi o to, że to jego urodziny. Oto dzwoni do niego słuchacz, który twierdzi, że porwał rodzinę Elvisa i grozi im śmiercią, jeśli nocny DJ nie zacznie spełniać jego warunków. Rozpoczyna się mroczna gra, w której stawką są najbliżsi bohatera, a z czasem nie tylko oni.

W thrillerze, który napisał i wyreżyserował Romuald Boulanger, główną rolę zagrał laureat dwóch Oscarów Mel Gibson („Braveheart-Waleczne serce” cykle „Mad Max”, „Zabójcza broń”). Na ekranie towarzyszą mu William Moseley („Carrie Pilby” cykl „Opowieści z Narnii”), John Robinson („Transformers”, „Słoń”, „Królowie Dogtown”), Nadia Fares („Purpurowe rzeki”, „Zabójca”) i Kevin Dillon („Pluton”, „The Doors”, serial „Ekipa”).

"ZABÓJCA", film, już dostępny w serwisie CANAL+ online

Ostatnia filmowa rola Bruce’a Willisa w naszpikowanym akcją futurystycznym thrillerze o ludzkich dronach.

Ten thriller science fiction oficjalnie zamyka filmografię wielkiej gwiazdy kina, popularnego Bruce’a Willisa (cykl „Szklana pułapka”, „Szósty zmysł”, „12 małp”), który z powodu postępującej choroby wycofał się z zawodu. Ostatnia jego rola to właśnie postać Valmora, szefa elitarnego oddziału CIA, który ma poważne problemy, gdy futurystyczna, eksperymentalna technologia ludzkich dronów wpada w ręce wroga.

"ZABÓJCA" to pełnometrażowy debiut nagradzanego twórcy kina krótkometrażowego Jessiego Atlasa. W tym przepełnionym brutalną i szybką akcją filmie obok Willisa na ekranie zobaczymy także Andy Allo („Pitch Perfect 3”, seriale „Upload”, „Chicago Fire”), Dominica Purcella („Blade: Mroczna Trójca”, „Elita zabójców” seriale „Skazany na śmierć”, „Legends of Tomorrow”), Mustafę Shakira (seriale „Cowboy Bepop”, „Luke Cage”, „Kroniki Times Square”), Fernandę Andrade („Złodziej i oszustka”, seriale „Pozwól mi wejść”, „Moon Knight”) i Nomzato Mbatha („Książę w Nowym Jorku 2”).

"MIŁOŚĆ NA PIERWSZĄ STRONĘ", film, premiera 8.04 o godz. 18:15 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online

Komedia romantyczna o początkującej paparazzi zakochującej się, zresztą z wzajemnością, w synu pary prezydenckiej.

Współczesna polska komedia romantyczna będąca interesującą wariacją na temat niezapomnianej bajki o kopciuszku. W tej wersji kopciuszek ma na imię Nina i próbuje swych sił w trudnym zawodzie paparazzi. Kim zaś może być dziś książę? Oczywiście synem pary prezydenckiej. Ich miłość jak to w bajkach bywa, napotyka mnóstwo trudności, ale też - jak to w bajkach bywa - w finale powinna zatriumfować.

Ta lekka i sympatyczna produkcja to dzieło piosenkarki i reżyserki Marii Sadowskiej („Sztuka kochania”, „Dziewczyny z Dubaju”), a w rolach zakochanej pary zobaczymy Olgę Bołądź („Nad życie”, „Służby specjalne”, „Skrzydlate świnie”, ,Botoks”) i Piotra Stramowskiego (cykl „Pitbull”, „Kobiety mafii”, „Narzeczony na niby”, „Katyń – Ostatni świadek”). Obok nich na ekranie pojawiają się Rafał Zawierucha („Niewidzialna wojna”, „Pewnego razu... w Hollywood”, „Gierek”), Magdalena Koleśnik („Sweat”, „Inni ludzie”, „Kamienie na szaniec”), Mateusz Damięcki („Furioza”, „Przedwiośnie”, „Kochaj i tańcz”) i Magdalena Schejbal („Głośniej od bomb”, seriale „Szpilki na Giewoncie”, „Kryminalni”).

"ZWARCIE", film, premiera 13.04 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online

Ochroniarz z londyńskiego lotniska traci nad sobą kontrolę i wyrusza w miasto, by posmakować ekstremalnego życia.

Joseph pracuje w ochronie na londyńskim lotnisku i coraz gorzej radzi sobie z ogarniającą go frustracją. W końcu nadchodzi dzień, w którym po prostu przestaje dawać sobie radę. Całkowicie. Budzi się w nim dzika, pozbawiona jakichkolwiek hamulców moc, którą uruchamia jeden impuls. Ta doba będzie dla niego i dla nas, widzów obserwujących jego zachowanie szaloną, ekstremalną podróżą, zagłębieniem się w życie o intensywności, którą trudno ogarnąć i wytrzymać.

"ZWARCIE" to pełnometrażowy debiut laureata Oscara za krótki metraż Aneila Karii („Długie pożegnanie”). Główną rolę w tym brytyjskim thrillerze zagrał laureat Emmy i Złotego Globu Ben Whishaw (cykl z Jamesem Bondem, seriale „Skandal w angielskim stylu”, „Będzie bolało”), który również za rolę Josepha zebrał aktorskie laury – nagrodzono ją na amerykańskim festiwalu w Sundance. Obok niego w ZWARCIU zagrali Ellie Haddington („Zwyczajna dziewczyna”, „Enola Holmes”) i Stacha Hicks („W imię dziecka”, „Kapitan Philips”).

"OKAZJA NA MIŁOŚĆ", film, premiera 22.04 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online

Komediodramat z Sigourney Weaver o agentce nieruchomości, której życia zaczyna się coraz poważniej sypać.

Hildy Goof ma świetnie poukładane życie. Jest dobrze prosperującą pośredniczką w sprzedaży nieruchomości i wydaje się, że już nic w jej życiu nie ma prawa się zmienić. Ale to tylko pozory. Hildy nie chce się przyznać do problemów z alkoholem, jej rodzina zaczyna się coraz poważniej sypać, a dawna asystentka Wendy podkrada jej klientów. Kiedy problemy piętrzą się coraz bardziej, w życiu Hildy pojawia się miłość sprzed lat, Frank. Czy to kolejny kłopot, czy szansa na odmianę losu?

W tym niebanalnym komediodramacie pierwsze skrzypce gra trzykrotnie nominowana do Oscara Sigourney Weaver (cykl „Obcy”, „Goryle we mgle”, „Pracująca dziewczyna”, „Burza lodowa”). Na ekranie towarzyszą jej laureat Oscara Kevin Kline („Rybka zwana Wandą”, „Wybór Zofii”, „Bardzo Dziki Zachód”), nominowana do Emmy Morena Baccarin (cykl „Deadpool”, seriale „Firefly”, „Homeland”) i Beverly D’Angelo (cykl „W krzywym zwierciadle: Wakacje”, „Hair”, „Dzika noc”).

"KLONDIKE", film, premiera 25.04 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online.

Ukraiński dramat wojenny o ataku na Donieck w 2014 r. i młodej parze próbującej przetrwać w wojennej zawierusze.

Region Doniecka we wschodniej Ukrainie. Lipiec 2014 r. Irka i Tolik spodziewają się pierwszego dziecka, gdy rozpoczyna się rosyjska inwazja. Fragment zestrzelonego samolotu burzy ścianę ich domu. Oni jednak za wszelką cenę chcą zostać i przetrwać na swoim. Nie zgadzają się na ewakuację nawet gdy zbliżają się Rosjanie. Otaczają ich zarówno separatyści wyczekujący wroga, jak i ukraińscy patrioci. Podejmowane przez parę decyzję nikogo nie zadowalają, ale ci próbują pogodzić rozmaite racje i przede wszystkim chcą odbudować zniszczony dom. Czy to w ogóle możliwe?

Ten dramat wojenny na amerykańskim festiwalu w Sundance zdobył nagrodę za reżyserię, którą odebrała ukraińska reżyserka Maryna Er Gornach („Omar i my”, „Sev Beni”). Również na zeszłorocznym festiwalu w Berlinie, gdzie KLONDIKE pokazywano w sekcji „Panorama”, film zdobył nagrody publiczności i jury ekumenicznego. Główne role zagrali Oksana Cherkashyna („Tata”, „Zło drogi”) i Sergey Shadrin („Ostatni pojedynek”, „Rajski dom”, serial „Wataha”).

"PÓŁNOC", film, premiera 27.04 o godz. 21:00 w CANAL+ PREMIUM oraz następnego dnia w serwisie CANAL+ online

Mroczny koreański thriller o seryjnym mordercy polującym na dziewczynę, która była świadkiem jego zbrodni. Kyung-mi, mieszkająca z matką i pracująca w call center, dziewczyna z dysfunkcją słuchu, pewnego wieczoru napotyka na swej drodze Do-Sika, seryjnego mordercę, który ma na swoim koncie już niejedną ofiarę. Kyung-mi niemalże staje się kolejną, ale Do-Sik w ostatniej chwili zmienia swe plany i wybiera inną dziewczynę. Jednak to dopiero początek kłopotów Kyung-mi, bo gdy morderca orientuje się, czego była świadkiem, decyduje, że i ją trzeba zabić. I nie sposób go powstrzymać. Rozpoczyna się pełen napięcia pościg, którego stawką jest życie dziewczyny.

W tym debiutanckim filmie scenarzysty i reżysera Oh-Seung Kwona w parę głównych bohaterów Kyung-mi i mordercy Do-Sika wcielają się młodzi, acz doświadczeni koreańscy aktorzy: Ki-Joo Jin („Kawałek ziemi”) i Ha-Joon Wi („Romance is a Bonus Book”, serial „Squid Game”, gdzie pojawił się we wszystkich dziewięciu odcinkach jako Joon-ho Hwang).