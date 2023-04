Hiszpański serial historyczny "Powiedz mi, kim jestem" (org. "Dime quién soy") powstał w oparciu o powieść Julii Navarro pod tym samym tytułem.

Reklama

Fabuła serialu

Reklama

Serial Przedstawia on losy Amelii Garayoa, dziewczyny z zamożnego domu, która zostaje wciągnięta w wir historii i nieoczekiwanie dla siebie samej staje się częścią międzynarodowej siatki szpiegowskiej. Ten trzymający w napięciu thriller z elementami romansu opowiada nie tylko o Hiszpanii w latach 30. XX wieku – jego akcja obejmuje hiszpańską wojnę domową, II wojnę światową oraz zimną wojnę. Widzowie, podążając za główną bohaterką, odwiedzą Buenos Aires, Moskwę, Berlin, Rzym, Ateny czy Warszawę, w której Amelia będzie współpracowała z polską organizacją podziemną, zostanie aresztowana przez Gestapo i trafi na Pawiak…

Zacznijmy jednak od początku. Dzięki książce, którą otrzymuje w swoim małym wydawnictwie, Javier pozna burzliwą biografię Amelii Garayoa, kobiety, która poruszona ideałami, porzuca swoje dotychczasowe życie, by walczyć o wolność. Na swojej drodze spotyka czterech mężczyzn, którzy naznaczają jej życie: Santiago, Pierre’a, Alberta i Maxa. To za ich sprawą Amelia zostanie wciągnięta w najistotniejsze wydarzenia historii XX wieku: od powstania Franco do wyzwolenia Berlina, poprzez komunistyczne represje w stalinowskiej Rosji, barbarzyństwo warszawskiego getta, Rzym ostatnich lat Duce czy upadek nazistowskich Niemiec. Jest to historia Europy XX wieku, uosobiona w kobiecie, która przez całe życie płaciła wysoką ceny za swoje ideały.

Reklama

Obsada i twórcy

Serial "Powiedz mi, kim jestem" został wyreżyserowany przez Eduarda Cortésa, a scenariusz napisał Piti Español. Irene Escolar, która gra główną rolę kobiecą, otrzymała w 2016 roku nagrodę dla najlepszej aktorki podczas Goya Awards. Na swoim koncie ma 17 ról filmowych, zagrała m.in. u boku Penelope Cruz i Antonio Banderasa w filmie "Boscy".

Julia Navarro, jedna z najpopularniejszych współczesnych pisarek Półwyspu Iberyjskiego, nazywana jest hiszpańskim Danem Brownem. Sprzedała ponad 2,5 miliona książek na całym świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Chinach, Korei, Japonii czy Rosji.

Serial "Powiedz mi, kim jestem" można oglądać pod tym linkiem.