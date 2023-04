Reklama

Oto pełna lista nominacji:

FILM

"Avatar: Istota wody"

"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"

"Elvis"

"Nie!"

"Krzyk 6"

"Uśmiechnij się"

"Top Gun: Maverick"

SERIAL

"Stranger Things"

"The Last of Us"

"Biały Lotos"

"Wednesday"

"Wolf Pack"

"Yellowstone"

"Yellowjackets"

WYSTĘP AKTORSKI W FILMIE

Austin Butler — "Elvis"

Florence Pugh — "Nie martw się, kochanie"

Keke Palmer — "Nie!"

Michael B. Jordan — "Creed III"

Tom Cruise — "Top Gun: Maverick"

WYSTĘP AKTORSKI W SERIALU

Aubrey Plaza — "Biały Lotos"

Christina Ricci — "Yellowjackets"

Jenna Ortega — "Wednesday"

Riley Keough — "Daisy Jones & the Six"

Sadie Sink — "Stranger Things"

Selena Gomez — "Zbrodnie po sąsiedzku"

BOHATER

Diego Luna — "Andor"

Jenna Ortega — "Wednesday"

Paul Rudd — "Ant-Man i Osa: Kwantomania"

Pedro Pascal — "The Last of Us"

Tom Cruise — "Top Gun: Maverick"

ZŁOCZYŃCA

Elizabeth Olsen — "Doktor Strange w multiwersum obłędu"

Harry Styles – "Nie martw się, kochanie"

Jamie Campbell Bower — "Stranger Things"

M3GAN – "M3GAN"

Miś - "Kokainowy miś"

POCAŁUNEK

Anna Torv + Philip Prajoux — "The Last of Us"

Harry Styles + David Dawson — "Mój policjant"

Madison Bailey + Rudy Pankow — "Outer Banks"

Riley Keough + Sam Claflin — "Daisy Jones & the Six"

Selena Gomez + Cara Delevingne — "Zbrodnie po sąsiedzku"

WYSTĘP KOMEDIOWY

Adam Sandler — "Zabójcze wesele"

Dylan O'Brien — "Nie w porządku"

Jennifer Coolidge — "Wystrzałowe wesele"

Keke Palmer — "Nie!"

Quinta Brunson — "Misja: podstawówka"

PRZEŁOM AKTORSKI

Bad Bunny — "Bullet Train"

Bella Ramsey — "The Last of Us"

Emma D'Arcy — "Ród smoka"

Joseph Quinn — "Stranger Things"

Rachel Sennott — "Bodies Bodies Bodies"

WALKA

Brad Pitt (Ladybug) vs. Bad Bunny (The Wolf) — "Bullet Train"

Courteney Cox (Gale Weathers) vs. Ghostface — "Krzyk 6"

Jamie Campbell Bower (Vecna) vs. Millie Bobby Brown (Eleven) — "Stranger Things"

Keanu Reeves (John Wick) vs. wszyscy — "John Wick 4"

Ucieczka z Narkina 5 — "Andor"

NAJLEPIEJ ZAGRANE PRZERAŻENIE

Jennifer Coolidge — "Biały Lotos"

Jesse Tyler Ferguson — "Kokainowy miś"

Justin Long — "Barbarzyńcy"

Rachel Sennott — "Bodies Bodies Bodies"

Sosie Bacon — "Uśmiechnij się"

DUET

Camila Mendes + Maya Hawke — "Zróbmy zemstę"

Jenna Ortega + Thing — "Wednesday"

Pedro Pascal + Bella Ramsey — "The Last of Us"

Simona Tabasco + Beatrice Grannò — "Biały Lotos"

Tom Cruise + Miles Teller — "Top Gun: Maverick"

BOHATERSKA OBSADA

"Ant-Man i Osa: Kwantomania"

"Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu"

"Outer Banks"

"Stranger Things"

"Teen Wolf: The Movie"