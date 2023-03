"Odwet oceanu" będzie składał się z ośmiu odcinków. Pierwsze dwa pojawią się już 28 maja wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay.

Totalna destrukcja

Inspiracją do powstania scenariusza "Odwetu oceanu" był nagradzany bestseller Franka Schätzinga o tym samym tytule. Dotychczas powieść przetłumaczono na 27 języków. Serial zaprezentuje wizję świata, w którym zaniedbywana i niszczona przez lata natura ostatecznie mści się na ludzkości, stawiając naszą cywilizację na krawędzi zagłady. Nieznane siły, pochodzące z rozległych i niezbadanych głębin oceanu wykorzystują wodę, by uświadomić ludziom, że to oni są zależni od dobroci natury, a nie odwrotnie. Skorupiaki stają się trujące, wieloryby atakują, statki zaczynają tonąć w niewyjaśnionych okolicznościach, a spożywanie wody okazuje się chorobotwórcze. Ludzkość szybko przekonuje się, że nie jest w stanie przetrwać bez życiodajnej cieczy. Oceany zaczynają odbierać nam wszystko, czym do tej pory nas obdarowywały. Losy świata pozostają w rękach małej grupy naukowców, która stara się zapobiec totalnej destrukcji naszego gatunku.

Aktorzy z całego świata

W serialu wystąpili znani aktorzy z całego świata, tacy jak Cécile de France ("Nowy papież"), Oliver Masucci ("Dark"), Sharon Duncan-Brewster ("Diuna", "Sex Education"), Rosabell Laurenti Sellers ("Gra o tron"), Leonie Benesch ("The Crown"), Krista Kosonen ("Akuszerka"), Takuya Kimura ("Przychodzę z deszczem") czy znany z wielu produkcji Viaplay Alexander Karim ("Wróg numer jeden"). W jednej z ról pojawiła się również Barbara Sukowa, która w latach 80. wystąpiła w filmie "Róża Luksemburg" u boku Daniela Olbrychskiego, z którym ma syna - Viktora Longo-Olbrychskiego.

Scenariusz produkcji był konsultowany z badaczką polarną i głębinową z Instytutu Maxa Plancka, członkinią Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk - prof. dr Antje Boetius, oraz z badaczem głębinowym i profesorem Uniwersytetu w Southampton w Anglii – prof. Jonem Copleyem.

Znani twórcy

Produkcją wykonawczą zajął się nominowany do Oscara Mark Huffam ("Gra o tron", "Dom Gucci") wraz z Ute Leonhardtem ("Anioły i demony", "Biały Lotos"), Frankiem Schätzingiem, Janem Wünschmannem, Tillem Groenemeyerem, Barbarą Eder, Luke Watsonem, Moritzem von Kruedenerem, Robertem Franke i Janem Theys. Producentami serii zostali Friedemann Goez ("Hudson i Rex"), Charlotte Groth, Frank Buchs ("Młody papież") i Rafferty Thwaites ("Gra o tron"). Producentką wykonawczą z ramienia Viaplay Group jest Isabelle Hultén.

Twórcami scenariusza "Odwetu oceanu" są Steven Lally ("Strike Back"), Marissa Lestrade ("Dziewczyna przede mną"), Chrisa Lunt ("Prey") i Michael A. Walker ("Młody Wallander"). Za reżyserię odpowiadają Luke Watson ("Brytania", "Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza"), Barbara Eder ("Barbarzyńcy", "Miejsce zbrodni") i Philipp Stölzl ("Winnetou", "Zakochany Goethe").