Reklama

Reklama

Z kolei na fanów kina na długi świąteczny weekend Player przygotował prawdziwą ucztę filmową – „Niebezpieczni dżentelmeni”, czyli zabawną historię z plejadą gwiazd na ekranie. A to dopiero początek oferty, która z pewnością umili wiosenne wieczory. Obok tych propozycji nie można przejść obojętnie!



​SERIALE

"PATI" – od 28 KWIETNIA

Pozycja obowiązkowa dla fanów "Skazanej" i poruszających historii. "Pati", w którą wciela się Aleksandra Adamska,to koleżanka Alicji Mazur (Agata Kulesza) z celi. Swoją charyzmą, bezczelnością, poczuciem humoru i niepowtarzalnym stylem bycia podbiła serca widzów "Skazanej" i Playera. Odsiedziała już pięć z ośmiu lat wyroku. Teraz użytkownicy Playera dowiedzą się, jak doszło do tego, że trafiła do więzienia. Główna bohaterka zanim została pozbawiona wolności, nie miała najłatwiejszej sytuacji życiowej, głównie za sprawą kompletnie niepoukładanej i nieodpowiedzialnej matki – Julity. To na "Pati" spada obowiązek zajmowania się młodszym rodzeństwem – Natalką i Natankiem oraz matką uwikłaną w przestępczy światek i narkotyki. Pomimo przeciwności, nie rezygnuje jednak z walki o marzenia. W obsadzie oprócz Aleksandry Adamskiej pojawią się też między innymi: Konrad Eleryk, Agnieszka Przepiórska, Natalia Wolska, Fryderyk Surowiec, Ewa Gawryluk, Marek Richter, Magdalena Walach, Tomasz Drabek, Filip Gołąb, Grażyna Bułka, Ina Sobala, Ewa Telega i Tomasz Schimscheiner.

DOKUMENTY

"GRUPA LOST BOY – NA TROPIE GLOBALNEJ SIATKI PEDOFILI" – od 7 KWIETNIA

W 2006 r. 15-letni Martin z Bergen (Norwegia) zawarł internetową znajomość z równolatkiem. Kiedy w końcu doszło do spotkania, zamiast kolegi w jego wieku, na miejscu pojawił się 39-letni mężczyzna. Nastolatek natychmiast zawiadomił policję, która krok po kroku rozpracowała dużą siatkę norweskich pedofili.

"BARTOSZ ZMARZLIK. ŚCIGAJĄC MARZENIA" – od 27 KWIETNIA

Bartosz Zmarzlik - trzykrotny mistrz świata na żużlu, jeden z najpopularniejszych polskich sportowców. W 3-odcinkowej serii dokumentalnej pokazujemy wybitnego sportowca, ale również człowieka - ojca, męża, brata i syna. Wracamy do jego największych sukcesów na torze, rozmawiamy z jego kolegami, ale również największymi rywalami. O Bartku mówią także jego brat, żona i rodzice. Poznajemy cały team Bartosza, odwiedzamy jego nowo wybudowany warsztat, pokazujemy ile wyrzeczeń i pracy jest potrzebne, aby na końcu odnieść sportowy sukces. Towarzyszymy mu w jego przygotowaniach do sezonu, podczas których między innymi trenuje na rowerze na południu Hiszpanii. O Bartoszu wypowiadają się także wybitni sportowcy i ludzie estrady - Anita Włodarczyk, Marcin Gortat, Krzysztof Cugowski - prywatnie wielcy pasjonaci żużla i fani Bartka. To opowieść o pasji, wzlotach i upadkach i dążeniu do doskonałości ale przede wszystkim o miłości do sportu i obsesji na punkcie żużla.

NOWE FILMY W TWOIM PAKIECIE

"NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI" – OD 7 KWIETNIA

Niekwestionowany hit kinowy ostatnich tygodni. Już dziś może pochwalić się widownią prawie 300 tys. widzów. Historia z przymrużeniem oka, która mogła wydarzyć się naprawdę. Plejada wybitnych polskich aktorów odsłaniająca nieznane oblicze słynnych i kultowych postaci oraz piętrowa zagadka kryminalna i niepowtarzalna atmosfera Zakopanego - wszystko to w reżyserskim debiucie fabularnym Macieja Kawalskiego.

"Niebezpieczni Dżentelmeni" to iskrzący dowcipem i tętniący akcją komediowy kryminał, w którym równie ważne, jak to, "kto zabił?", jest pytanie, "kogo zabito?". Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Andrzej Seweryn i Wojciech Mecwaldowski jako artystyczne, naukowe i… celebryckie osobowości początku XX wieku w sensacyjnej historii, której próżno szukać na kartach podręczników! Tadeusz Boy-Żeleński (Kot), Witkacy (Dorociński), Joseph Conrad (Seweryn) i Bronisław Malinowski (Mecwaldowski), cztery znakomitości zakopiańskiej bohemy budzą się po mocno zakrapianej, całonocnej imprezie. Głowy pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero początek kłopotów. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym bohaterowie muszą uwolnić się nie tylko od podejrzeń, ale także od równie niebezpiecznych środowiskowych plotek i jak najszybciej wyjaśnić zagadkę tajemniczej śmierci. Wkrótce za sprawą tych błyskotliwych i uwielbiających ryzyko dżentelmenów tętniące kulturalnym życiem Zakopane stanie się tłem wielkiej intrygi, w którą zamieszani będą gangsterzy, artyści i politycy, w tym Zofia Nałkowska czy Józef Piłsudski. Na drodze bohaterów stanie również Lenin we własnej osobie, który akurat zawitał do Poronina…

PLAYER NA ŻYCZENIE

"WIELKI ZIELONY KROKODYL DOMOWY" – OD 1 KWIETNIA

Animacja dla użytkowników w każdym wieku! Kiedy rodzina Primmów przeprowadza się do Nowego Jorku, ich syn Josh z trudem przystosowuje się do nowej szkoły i nowych przyjaciół. Wszystko to zmienia się, kiedy chłopiec poznaje Lyle'a – śpiewającego krokodyla (Shawn Mendes), który uwielbia kąpiele, kawior i muzykę oraz mieszka na strychu ich domu. Dwójka szybko się zaprzyjaźnia, ale kiedy na Lyle'a czyha zły sąsiad, pan Grumps (Brett Gelman), Primmowie muszą połączyć siły z właścicielem Lyle'a, Hectorem P. Valenti (Javier Bardem), aby pokazać światu, że nie ma nic złego w wielkim śpiewającym krokodylu o wspaniałej osobowości.

"BABILON" – OD 6 KWIETNIA

"Babilon" to oryginalna epopeja rozgrywająca się w Los Angeles lat 20. XX wieku. W rolach głównych występują: Brad Pitt, Margot Robbie i Diego Calva. W obsadzie znaleźli się także: Jovan Adepo, Li Jun Li i Jean Smart. To opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood. "Babilon" to film reżysera nagrodzonego sześcioma Oscarami Damiena Chazelle'a, który jest też autorem scenariusza.

"MUMIE" – OD 6 KWIETNIA

W Egipcie, głęboko pod ziemią, znajduje się liczące sobie 3000 lat miasto mumii. Zgodnie z królewskim rozkazem księżniczka Nefer musi wyjść za mąż za Thuta, ale żadne z tych dwojga się do tego nie pali. Nefer pragnie wolności, a Thut na wszelkie zobowiązania reaguje alergicznie. Przed wolą bogów nie ma jednak ucieczki. Thut będzie musiał ożenić się z Nefer już za siedem dni. Musi też przynieść na ślub starożytny pierścień, który wręczył mu sam faraon. Tymczasem na powierzchni ziemi lord Silvester Carnaby przeprowadza ekspedycję archeologiczną, w trakcie której po raz pierwszy znajduje coś znaczącego – egipski grobowiec. Tam, wśród kilkunastu artefaktów, natrafia na pierścień ślubny. To jego szansa na zapisanie się w historii i zrealizowanie marzeń. Lord nie bierze jednak pod uwagę tego, że pierścień ma już właściciela... Kiedy Thut przekonuje się, że jego pierścień skradziono, nie ma wyjścia. Musi przedostać do świata ludzi i spenetrować współczesny Londyn. Towarzyszy mu młodszy brat Sekhem, ośmioletni chłopiec, pragnący odbudowania pozycji Thuta jako bohatera wyścigów, oraz Croc, mały krokodyl i pupil Sekhema. Przyłącza się do nich również Nefer, która korzysta z okazji, żeby uciec przed małżeństwem i podążać za marzeniami. Trzy mumie będą musiały wspólnie przemierzać współczesny Londyn, odzyskać ukradziony przez lorda Silvestra Carnaby’ego pierścień oraz – a tego nie uwzględniały plany ani Thuta, ani Nefer – polubić się.

"W TRÓJKĄCIE" – OD 7 KWIETNIA

"W trójkącie" to nagrodzona Złotą Palmą szalona komedia, której akcja rozgrywa się na luksusowym jachcie, pośród najbogatszych ludzi świata. Ocean szampana, morze pieniędzy i kapitan, który zawsze płynie pod prąd (brawurowy występ Woody’ego Harrelsona!) – tak zaczyna się rejs na miarę naszych czasów. Statkiem podróżuje para modeli-celebrytów, Carl (Harris Dickinson) i Yaya (Charlbi Dean), ale ich wycieczka szybko przestaje nadawać się na Instagram. Nagły sztorm – a raczej kałszkwał – sprawia, że owoce morza wracają tam, skąd przyszły, i demoluje jacht, a wraz z nim rozsadza całą społeczną hierarchię. Wywołujący salwy śmiechu film Rubena Östlunda ("Turysta", "The Square"), jednego z najlepszych europejskich reżyserów, to bezlitosna satyra na bogatych, a także kapitalna metafora naszych czasów. Wszyscy płyniemy statkiem, który już dawno obrał kurs na katastrofę. Uratuje nas tylko śmiech!

"WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY" – OD 22 KWIETNIA

"I Wanna Dance With Somebody" opowiada o życiu Whitney Houston - ikonie współczesnej muzyki (6 nagród Grammy, ponad 200 mln sprzedanych płyt). Autorem scenariusza jest Anthony McCarten („Bohemian Rhapsody", "Czas mroku"). Główną bohaterkę zagrała Noami Ackie. Ackie znana jest z serialu "The of F***ing World" oraz z filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie".