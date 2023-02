Reklama

„MÓJ AGENT 2” – PLAYER ORIGINAL – NOWE ODCINKI

Jak przekazać sławnej aktorce, że nie zostanie zaangażowana do wymarzonej hollywoodzkiej produkcji? Czy istnieje sposób, by pogodzić zwaśnione od dawna dwie gwiazdy filmu i teatru? W jaki sposób zmusić parę aktorów, którzy nie lubią się prywatnie do zagrania zakochanych? Z takimi dylematami zmagali się w pierwszym sezonie serialu pracownicy Agencji Aktorskiej Krantz. Bohaterami serialu są agenci, którzy pod swoją opieką mają największe gwiazdy filmu, teatru i telewizji. Marek (Marek Gierszał), Aga (Aleksandra Pisula), Gabriel (Maciej Maciejewski) i Mira (Ewa Szykulska) to prawdziwi profesjonaliści. Całą swoją energię i zaangażowanie poświęcają klientom. Wspierają ich oddani asystenci - Ewa (Anna Cieślak) i Julian (Dawid Ściupidro) oraz Zosia (Sylwia Achu), recepcjonistka i aktorka. Los agencji, w której pracują staje pod znakiem zapytania, gdy umiera jej właściciel, Gustaw (Krzysztof Jasiński). Teraz oprócz codziennych zmagań z niezwykle absorbującymi gwiazdami, cała czwórka będzie musiała walczyć o przetrwanie jednej z najbardziej prestiżowych agencji aktorskich w Warszawie. W 2. sezonie w rolach samych siebie wystąpią m.in. Agnieszka Więdłocha i Antoni Pawlicki, Andrzej Seweryn, Krzysztof Zalewski, Adam Graff, Krystyna Janda, Marian Opania i Agata Kulesza.

„PAPIERY NA SZCZĘŚCIE” – NOWE ODCINKI

Wiosenne odcinki „Papierów na szczęście” to nowe perypetie znanych i lubianych bohaterów, ale też świeże, emocjonujące wątki z postaciami, które wprowadzą dodatkowy zamęt w życie rodziny Kowalczyków i ich przyjaciół. Czy nasi ulubieńcy w końcu otrzymają tytułowe „Papiery na szczęście”? Beatka (Barbara Garstka) i Staszek (Stefan Pawłowski) wprowadzają się do mieszkania Wery (Magda Grąziowska) i prowadzą skromne życie. Beatka chce wszystkim udowodnić, że potrafi być gospodarna i oszczędna, nie potrzebuje luksusu, a do szczęścia wystarczy jej tylko miłość Staszka. Cała ta sytuacja bardzo nie podoba się rodzicom, a zwłaszcza matce Beatki. Paulina (Katarzyna Tlałka) dogaduje się z byłym chłopakiem Beatki – Patrykiem (Mateusz Dymidziuk), który niespodziewanie wrócił do Krakowa, aby namieszał w związku jej córki... Tymczasem Julka (Antonina Jarnuszkiewicz) i Konrad (Kamil Piotrowski) mieszkają razem w mieszkaniu, które Julka wynajmowała wcześniej z Kamilem. Obydwoje mają poważne problemy finansowe. Wpadają na pomysł jak zdobyć pieniądze... Natomiast związek Magdy (Małgorzata Kozłowska) i Kamila (Jakub Józefowicz) rozkwita po chwilowym nieporozumieniu. Kamil przyjmuje propozycję pracy w Krakowie. Niestety na drodze do szczęścia pary ponownie staje Julka…

„SEKRETY ŻYCIA” – NOWOŚĆ! – PREMIERA 27 LUTEGO

„Sekrety życia” to realistyczny serial, który przedstawia problemy bliskie widzom. Fabuła odzwierciedla nie tylko wydarzenia dnia codziennego, ale także ujawnia życiowe absurdy. Każdy odcinek to zamknięta całość, opowiadająca jedną historię, bez kontynuacji. Dzięki temu, format porusza szeroki wachlarz tematów obyczajowych. A jak wiadomo, życie samo pisze oryginalne i zaskakujące scenariusze. Tu może się wydarzyć naprawdę wszystko! Głównymi bohaterami każdego odcinka są postaci uwikłane w konflikt obyczajowy. Widzowie obserwują ich losy podczas wizyty na siłowni oraz poza nią. Klub fitness, wokół którego toczy się akcja, jest zarazem wyróżnikiem serialu. Bohaterowie przychodzą tu z bagażem swoich doświadczeń i problemów. Są na takim etapie życia, w którym chcą coś zmienić lub zwyczajnie od czegoś uciec. Każdy z nich ma inną historię, przez co tematyka serialu jest niezwykle różnorodna. „Sekrety życia” mają stałą obsadę. Jest to grono trenerów personalnych, którzy doradzają głównym bohaterom, nie tylko w kwestiach treningu czy diety. Personel siłowni angażuje się w problemy swoich klientów i pomaga je rozwiązać. Trenerzy wysłuchują zwierzeń, łagodzą konflikty i służą radą. Czasem sami stają się przedmiotem intryg. Niezależnie od sytuacji, wszyscy są sobie równi i mogą liczyć na wzajemne wsparcie, w zależności od potrzeb.

ROZRYWKA

„TRUE LOVE EXTRA” – PLAYER ORIGINAL – NOWOŚĆ! – PREMIERA 27 LUTEGO

W nowej, niezwykłej lokalizacji - egzotycznej Kolumbii – dzieje się akcja premierowego nieprzewidywalnego bikini reality show - "True Love"! Po raz pierwszy w historii programów randkowych nie będzie miejsca na układy, misterne intrygi i przemyślane strategie! Szczerość uczuć i zamiarów zweryfikuje bowiem... wykrywacz kłamstw! Przewodnikiem po świecie zawiązujących się miłosnych relacji będzie - debiutująca w roli prowadzącej - Edyta Zając! Zasady programu z pozoru są proste - na Karaibach, w luksusowej wakacyjnej posiadłości, spotyka się grupa singli, a każdy z nich ma szansę wygrać podwójną nagrodę – prawdziwą miłość oraz duże pieniądze. I to dokładnie w tej właśnie kolejności! Żeby wyjechać z wygraną pieniężną, muszą naprawdę się zakochać! Tylko prawdziwe uczucie może przetrwać regularne testy wykrywaczem kłamstw. Każda nieszczera intencja i fałsz zostaną szybko wychwycone przez urządzenie, więc ci, którzy uwielbiają miłosne gierki czy niezobowiązujące romanse, nie zagrzeją długo miejsca w programie. W "True Love" chodzi o prawdziwą miłość! Na karaibskim wybrzeżu zamieszka 10 singli, którzy marzą o znalezieniu drugiej połówki. W trakcie wakacyjnego pobytu, uczestnicy będą randkować, nawiązywać relacje, a podczas Ceremonii Prawdy, zostaną poddani testowi. Wykrywacz kłamstw oceni, czy ich odpowiedzi są szczere. Informacje te będą stanowić nie lada wskazówki. Pomogą zweryfikować kto blefuje, a kto faktycznie angażuje się w związek oraz sprawdzić jakie poglądy na miłość i wierność mają uczestnicy. Podczas Ceremonii Miłości, wszystkie zebrane dane, pozwolą singlom podjąć decyzję, z kim mieliby szansę na najprawdziwsze uczucie. Utrudnieniem będzie pojawianie się w resorcie nowych, atrakcyjnych graczy. Jeśli więc ktoś stanie przed dylematem, czy pozostać w dotychczasowym związku, czy rzucić się w ramiona nowej osoby, to wystarczy, że zaufa swojej intuicji, przestanie kalkulować i pójdzie za głosem serca! W Playerze tradycyjnie więcej! „True Love Extra”, czyli odcinki dłuższe niż w TV oraz w każdą sobotę „More True Love”, czyli materiały nieemitowane w odcinkach tygodniowych.

„KTO TO WIE?” – NOWOŚĆ! – PREMIERA 27 LUTEGO

W każdym z odcinków poznamy czterech uczestników, z którymi Dorota Wellman połączy się wirtualnie ze studia. Zmierzą się oni w czterech rundach, obstawiając odpowiedzi na pytania, jakich udzielili ankietowani. Po każdej części żegnamy jednego zawodnika, zaś w finale najlepszy z nich ma szanse na wygranie nawet 20 tysięcy złotych. "Kto to wie?" to zabawa z widzami i dla widzów. Z nowoczesnego studia telewizyjnego spotkamy się z uczestnikami w domach na ich kanapach, zapraszając do wspólnej gry. Tu nie potrzeba eksperckiej wiedzy, aby wygrać. Wystarczy odgadnąć, jak myśli nasze społeczeństwo!

„GOGGLEBOX 18” – NOWY SEZON – OD 28 LUTEGO

Niekwestionowany hit, który od lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Żywe, barwne komentarze i reakcje zwykłych widzów nie przestają śmieszyć. Jedni traktują ten program jako przewodnik po najciekawszych i najważniejszych wydarzeniach w polskiej telewizji, a inni jako sprawdzony sposób na odpoczynek po ciężkim dniu. Warunek jest jeden – ma być szczerze, trafnie i bez owijania w bawełnę!

„MAMUŚKI RZĄDZĄ” – NOWOŚĆ! – PREMIERA 16 LUTEGO

Discovery+ Originals zaprasza na nowe ekscytujące reality show pod swoją marką. W tym programie poznacie kobiety, które rzuciły wszystko co im znane, by w końcu odnaleźć prawdziwą miłość. Pojechały do luksusowej rezydencji w Meksyku, w nadziei, że piękne otoczenie będzie sprzyjać nawiązywaniu romantycznych relacji. Choć są po czterdziestce, nie wyszły z wprawy w randkowaniu. Wręcz przeciwnie, zamierzają wykorzystać swoje doświadczenie, by uwieść młodszych mężczyzn. Wśród uczestniczek są między innymi 59-letnia instruktorka fitness i piosenkarka z Los Angeles, pielęgniarka asystująca przy operacjach serca czy imprezująca mama sześciorga dzieci. Mimo wielu różnic, mają kilka wspólnych cech. Wszystkie są pewne siebie, silne i gotowe by się zakochać. Ale nic nie jest w stanie ich przygotować na czekającą przy wejściu do willi niespodziankę! Piękne plaże Meksyku nie na długo zapewnią atmosferę jak z bajki. Szybko okaże się, że kobiety podchodzą do relacji damsko-męskich całkiem poważnie. Gdy na jaw wychodzi, że ten program nie jest zabawą, napięcie rośnie z dnia na dzień. W każdym odcinku pojawią się zadania, które sprawdzą czy dotychczas nawiązana relacja jest prawdziwa czy nadszedł czas, aby opuścić rajską willę. Czy panowie będą w stanie przekonać do siebie „mamuśki” swoim młodzieńczym urokiem? A może ich zachowanie udowodni, że są niedojrzali? W tej willi atmosfera jest gorąca. Chemia, zazdrość i sprzeczki są tu na porządku dziennym. Zobaczcie czy mimo przeszkód, zakochani udowodnią, że wiek to tylko liczba.

„NAGI INSTYNKT PRZETRWANIA 9” – NOWY SEZON – PREMIERA 19 LUTEGO

Discovery+ Originals zaprasza na kolejną odsłonę ekscytującego reality show. Obca sobie para ludzi, pozbawiona ubrań i zaopatrzenia, musi przetrwać 21 dni w samym sercu dziczy. Jak poradzą sobie z tym ekstremalnym wyzwaniem w miejscu pełnym drapieżników? To, jak przetrwają tę niebezpieczną przygodę, zależy tylko od nich. Sami podejmują decyzję, czy stawią czoła wyzwaniu razem, czy osobno. Czy uda im się pokonać swoje słabości zarówno fizyczne, jak i emocjonalne? Czy przetrwają w jednym z najniebezpieczniejszych zakątków planety? Jak człowiek poradzi sobie w starciu z nieobliczalną matką naturą? To będzie niesamowity test, w którym ich umiejętności będą sprawdzone w 100%.

DOKUMENTY

„POLACY W LEGII CUDZOZIEMSKIEJ” – PLAYER ORIGINAL – PREMIERA 3 LUTEGO

Najnowszy film dokumentalny autorstwa reporterów „Superwizjera”. Legia Cudzoziemska – kiedyś nazywano ją najmniejszą i najbardziej tajemniczą armią świata, azylem dla kryminalistów, i dezerterów. O legionistach mówiono, że są ‘najemnikami’ w służbie Francji. Dzisiaj ta prestiżowa jednostka przyciąga rekrutów z całego świata. Niektórzy spędzą w niej całe życie, inni szybko odpadną, zmęczeni katorżniczymi treningami i niespotykaną dyscypliną. W Legii służy prawie 9000 żołnierzy, ze 140 narodowości. Z dala od kraju urodzenia, rodziny i przyjaciół. Większość z nich przed wstąpieniem do francuskiego wojska wiodła normalne, cywilne życie. Niewielu ma odwagę, by stanąć przed kamerą, nam udało się ich do tego przekonać. Sprawdzamy, kim są ci, którzy ryzykują własne życie w imię innego narodu.

„OPĘTANA SZKOŁA” – NOWOŚĆ! – PREMIERA 17 LUTEGO

25 października 1979 r. świat zamarł, kiedy okazało się, że Akademia Lotnicza w Miami "stoi na wrotach piekieł" - studenci padli ofiarą masowego opętania przez demony. Czterdzieści lat później ekipa Discovery dociera do bohaterów pamiętnych wydarzeń. Szokujące wyznania byłych uczniów uczelni rzucają nowe światło na dzień, w którym diabeł "przejął" ich szkołę.

„WAGNEROWCY. NAJEMNICY PUTINA” – PLAYER ORIGINAL – PREMIERA 24 LUTEGO

W rocznicę agresji Rosji na Ukrainę Player zaprasza na kolejny wstrząsający materiał dokumentalny reporterów „Superwizjera”. Grupa Wagnera, prywatna armia najemników stworzona przez Jewgienija Prigożyna, nazywanego "kucharzem Putina". Początkowo zabezpieczała interesy Kremla tam, gdzie Rosja nie mogła wysłać regularnego wojska. Działała w Afryce i na Bliskim Wschodzie, gdzie słynęła z brutalności i bezwzględności. Po napaści Rosji na Ukrainę i pierwszych porażkach armii Putina, została zaangażowana w działania na froncie. Prigożyn, zaczął rekrutować najemników w więzieniach, oferując im wolność i duże wynagrodzenie. Film "Wagnerowcy. Najemnicy Putina" to historia Grupy Wagnera, opowiedziana przez jej byłych najemników, którzy uciekli na Zachód nie godząc się na stosowane przez nią metody działania.

NOWE FILMY NA ŻYCZENIE

„BULLET TRAIN” – LUTY

W filmie „Bullet Train” Brad Pitt wciela się w rolę pechowego zabójcy o imieniu „Biedronka”/Ladybug, który po zbyt wielu nieudanych próbach chciałby spokojnie wykonywać swoją pracę. Los jednak ma inne plany, ponieważ jego najnowsza misja jest na kursie kolizyjnym ze śmiertelnie niebezpiecznymi przeciwnikami z całego świata. Wszyscy mają powiązane, ale sprzeczne cele – w najszybszym pociągu świata… a „Biedronka” musi wymyślić, jak z niego wysiąść.

„AMSTERDAM” – OD 3 LUTEGO

"Amsterdam" to film uznanego filmowca Davida O. Russella i oryginalna epopeja kryminalna o trzech bliskich przyjaciołach, którzy znajdują się w centrum jednego z najbardziej szokujących, tajnych spisków w historii Ameryki. Ta fascynująca i bogata w szczegóły opowieść –rozgrywająca się w latach trzydziestych ubiegłego wieku – w błyskotliwy sposób łączy fakty historyczne z fikcją, tworząc aktualne przeżycie filmowe. Jądrem historii jest trójka nieprawdopodobnych przyjaciół: lekarz i prawnik, obaj weterani I wojny światowej, którzy zostali ranni w bitwie, oraz pielęgniarka, która opiekowała się nimi w belgijskim szpitalu. W Amsterdamie zawarli pakt i przysięgli sobie, że zawsze będą się wspierać. Po latach spotykają się ponownie w Nowym Jorku, gdzie zostają fałszywie oskarżeni o zbrodnię i nieświadomie stają się częścią globalnego spisku.

„DZIWNY ŚWIAT” – OD 6 LUTEGO

"Dziwny świat" to pełna akcji produkcja wytwórni Walt Disney Animation Studios. Wyrusz wraz z Klanami, legendarną rodziną odkrywców, na wyprawę do niezbadanej i pełnej niebezpiecznych tajemnic krainy. Towarzyszy im załoga, w skład której wchodzi psotny glutek, trójnogi pies i mnóstwo przedziwnych stworzeń.

„BEJBIS” – OD 7 LUTEGO

Ada (Marta Żmuda Trzebiatowska) i Mikołaj (Grzegorz Małecki) od kilkunastu lat są szczęśliwym małżeństwem. Uprawiają seks częściej niż się kłócą, są rodzicami nad wiek rozgarniętej i czasami bezczelnej piętnastolatki, mają grono bardziej lub mniej wiernych przyjaciół. Słowem polska klasa średnia w średnim wieku. Tę z trudem budowaną i utrzymywaną szczęśliwą konstrukcją poważnie zachwieje nowy członek rodziny. Na skutek wydarzeń pewnej mocno zakrapianej imprezowej nocy, na świat przyjdzie Janek, cudowny, ale zupełnie nieplanowany dar od losu (czyli wpadka). Przyjaciele pukają się w czoła: „1 dziecko + 1 dziecko = 11 dzieci, a nie 2” – mówią, córka jest zaniepokojona pojawieniem się konkurencji, ale Ada i Mikołaj w pocie czoła starają się ogarniać zupełnie nową rodzinną rzeczywistość. Nieprzespane noce, wszechobecne pieluchy, brak seksu, coraz częstsze kłótnie. Nie tak miało być. Synka oczywiście kochają, ale między nimi zaczyna dziać się coraz gorzej. Ada jest wściekła na cały świat, a Mikołaj zaczyna rozglądać się za innymi. Jak w tej sytuacji odnaleźć radość życia, uratować miłość i zachować chociaż drobny margines wolności? Łatwo nie będzie, ale może być naprawdę zabawnie.

„NITRAM” – OD 10 LUTEGO

Bohaterem opartego na faktach „Nitram” jest Martin Bryant, który w kwietniu 1996 roku zastrzelił 35 turystów odpoczywających w wakacyjnym ośrodku na Tasmanii. Opowiadając o największej masakrze w dziejach Australii, reżyser umieszcza przemoc poza ekranem. Z detektywistyczną pasją śledzi za to okoliczności, jakie doprowadziły zagubionego i niestabilnego psychicznie mężczyznę do dnia, w którym legalnie sprzedano mu broń.

„MENU” – OD 17 LUTEGO

Najnowsza produkcja oryginalna od Disney+. Margot i Tyler (Anya Taylor-Joy i Nicholas Hoult), para młodych ludzi, płyną na oddaloną wyspę, by spożyć kolację w elitarnej restauracji, której szef kuchni (Ralph Fiennes) przygotował wyszukane i kosztowne menu. W trakcie kolacji okazuje się jednak, że dla pretensjonalnych i wybrednych goście przygotowano serię szokujących niespodzianek. Czarna komedia ukazuje konsumpcjonizm w groteskowo przerażającym świetle.

„SILENT TWINS” – OD 17 LUTEGO

Zwycięzca ostatniej edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Pokazywany premierowo na festiwalu w Cannes „Silent Twins” to najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej, twórczyni „Córek dancingu” i „Fugi”. Jedna z najoryginalniejszych polskich reżyserek, która o tym, co w nas dzikie i nieokiełznane opowiada z lekkością tanecznych kroków, także w swoim anglojęzycznym debiucie daje popis nieskrępowanej wyobraźni. Wizjonerski, wypełniony muzyką „Silent Twins”, choć zrealizowany w oparciu o reportaż Marjorie Wallace, nosi wyraźne piętno autorskiego stylu. I – podobnie jak poprzednie filmy Smoczyńskiej – pokazuje perspektywę kobiet. Tym razem są to bliźniaczki z Walii: June i Jennifer Gibbons, które przestają komunikować się ze światem. Od ponurej prowincji, która czarnym dziewczynkom ma do zaoferowania głównie upokorzenia, „milczące bliźniaczki” uciekają w eksplodujące neonowymi kolorami, oprószone słonecznym blaskiem fantazje o pisarskiej sławie, romantycznej miłości i basenach pełnych Pepsi-Coli. Ale podkręcona hormonami nastoletnia wyobraźnia June i Jennifer ma także mroczną stronę – podobnie jak ich podszyta rywalizacją więź.

„ZOŁZA” – OD 17 LUTEGO

Małgorzata Kożuchowska jako „Zołza” w przewrotnej komedii opartej na ironicznej autobiografii Ilony Łepkowskiej – scenarzystki i producentki kultowych filmów i seriali („Nigdy w życiu”, „M jak miłość”), w reżyserii Tomasz Koneckiego, twórcy hitów „Lejdis”, „Testosteron” i „Listy do M. 3”. Poznajcie zabawną i wzruszającą historię wyjątkowej i silnej kobiety, która zmieniła polski rynek filmowy i telewizyjny. Kobiety, która panuje nad wszystkim, ale… nie nad sobą. Anna Sobańska (Małgorzata Kożuchowska) vel „Zołza”, „Królowa”, „Szekspir”. Dotychczasowy bilans życiowy: 1 mąż, 2 dzieci, 36 statuetek, 40 milionów widzów. Liczba osób, które nie widziały jej twórczości filmowej: hmmm – być może 2 lub 3. Liczba bohaterów, których wymyśliła: 186. Liczba dotychczasowych porażek w życiu osobistym i zawodowym: 0 (przynajmniej tak jej się wydaje). Nadchodzące załamania nerwowe: 1. Anna to kobieta sukcesu i… niekwestionowana zołza. Jednym skinieniem kreuje gwiazdy, a drugim je unicestwia. Chce być silna i idealna w każdym obszarze, choć nie widzi, że jej życie jest dalekie od świata, który kreuje na ekranie. Kiedy jednak wydaje jej się, że ma wszystko, życie postanawia utrzeć jej nosa. Co z tego wyniknie? Czy Zołza zapanuje nad własnym życiem?