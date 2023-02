Scenariusz "Silent Twins" został napisany w oparciu o reportaż Marjorie Wallace. Dziennikarka przedstawia w nim historię bliźniaczek z Barbadosu, które po przeprowadzce do Wielkiej Brytanii zaczynają coraz bardziej izolować się od świata, by w końcu zawrzeć między sobą pakt milczenia. Od ponurej prowincji, która czarnym dziewczynkom ma do zaoferowania głównie upokorzenia, "milczące bliźniaczki" uciekają w eksplodujące neonowymi kolorami, oprószone słonecznym blaskiem fantazje o pisarskiej sławie, romantycznej miłości i basenach pełnych Pepsi-Coli. Ale podkręcona hormonami nastoletnia wyobraźnia June i Jennifer Gibbons ma także mroczną stronę - podobnie jak ich podszyta rywalizacją więź.

Reklama

Dramat, thriller, musical i animacja w jednym

Kreując na ekranie wewnętrzny świat bliźniaczek, Agnieszka Smoczyńska pełnymi garściami czerpie z estetyki starych reklam, kolorowych magazynów czy mydlanych oper. Sięga po thriller i zmysłowy musical, dramat i poklatkową animację. Ale emocjonalna bomba, jaką jest "Silent Twins", swoją energię zawdzięcza także Letitii Wright i Tamarze Lawrance. Aktorki tworzą przejmujące role dziewczyn, które nie mogą żyć ani bez siebie, ani razem, i których nastoletni bunt wymknął się spod kontroli. Film Smoczyńskiej można odczytywać jako studium toksycznej więzi, artystycznego geniuszu czy kobiecego buntu. Może to opowieść o ucieczce od rasistowskiego społeczeństwa, a może ballada o niemożliwej miłości?

Gdzie obejrzeć "Silent Twins"?

Reklama

Film jest dostępny online na platformach Player i CANAL+ online, a także: Nowe Horyzonty VOD, MOJEeKINO.pl, E-Kino Pod Baranami, Rakuten TV, Vectra, MEGOGO.